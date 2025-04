Trump brani svog ministar uslijed nove afere, ali evo na koga se obrušio

Američki predsjednik Donald Trump, obraćajući se novinarima na godišnjem bacanju uskršnjih jaja u Bijeloj kući, branio je svog ministra obrane Petea Hegsetha nakon izvješća o drugoj chat grupi Signala korištenoj za raspravu o osjetljivim vojnim operacijama.

"Pete radi sjajan posao", rekao je Trump. "Samo pitajte Hutiste kako mu ide."

O napisima vezanim uz Hegsetha odnosno, bivše djelatnike Pentagona koji su otpušteni, rekao je da su to "samo lažne vijesti".

"To su samo lažne vijesti. Oni samo iznose priče. Zvuči kao nezadovoljni zaposlenici. Postavljen je tamo kako bi se riješio mnogo loših ljudi i to je ono što radi. Kad to radite, nemate uvijek prijatelje", rekao je Trump.

Trump: 'Može doći do usporavanja gospodarstva, osim ako...'

Trump je ranije danas upozorio da bi gospodarstvo moglo usporiti ako Federalne rezerve (FED) odmah ne smanje kamatne stope, a zatim je nastavio s napadima na predsjednika FED-a, Jeromea Powella.

U svojoj novoj objavi na Truth Socialu, Trump je Powella nazvao "velikim gubitnikom" i "gospodinom Prekasno (Mr. Too Late)":

"S ovim troškovima koji tako lijepo padaju, upravo ono što sam predvidio da će učiniti, gotovo da ne može biti inflacije, ali može doći do USPORAVANJA gospodarstva osim ako Mr. Too Late, veliki gubitnik, SADA ne smanji kamatne stope", napisao je Trump.

Podsjetimo, Trump je uveo carine od 10 posto velikom broju zemalja, a zatim je zaprijetio i većim carinama te uveo prijelazno razdoblje od 90 dana, kako bi pojedinim zemljama - koje su to zatražile - omogućio da s njim pregovaraju. Sve ovo, s ciljem smanjenja ogromnog američkog deficita. Posljedica Trumpovih carina bio je nagli pad na svjetskim burzama, uključujući Wall Street, a druga neizbježna posljedica bit će inflacija u SAD-u, koja bi mogla dovesti i do recesije. Intervencija FED-a bila bi nužna kako se ovako nešto ne bi dogodilo, zbog čega Trump ovih dana intenzivno napada Powella koji je pokazao suzdržanost i najavio da će pratiti kako se situacija na terenu razvija.

