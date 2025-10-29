Trump bi se mogao kandidirati po treći put: Ovo su četiri opcije, ali stručnjaci su skeptični

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je potaknuo raspravu o mogućnosti osvajanja trećeg mandata. Iako je Trump tu temu započinjao nekoliko puta, odbacio je jedan od jedan od predloženih scenarija kojim bi mogao ostati na čelu države i nakon 2029. godine, izjavivši kako se ne namjerava kandidirati za potpredsjednika 2028. godine, piše Newsweek.

"Bilo bi mi dopušteno to učiniti", rekao je Trump u ponedjeljak Air Force One na pitanje bi li mogao pokušati osigurati treći mandat kandidaturom za potpredsjednika. "To bih isključio jer je previše 'slatko'. Mislim da se to ljudima ne bi svidjelo. Previše je 'slatko'. Nije, ne bi bilo ispravno", odmah je dodao.

'Koči' ga Ustav

Trumpova glavna prepreka je 22. amandman američkog Ustava, donesen 1951. godine, koji jasno nalaže da "nijedna osoba ne smije biti izabrana na dužnost predsjednika više od dva puta." Osim toga 12. amandman kaže da "nijedna osoba koja je ustavno nepodobna za dužnost predsjednika neće biti podobna za dužnost potpredsjednika Sjedinjenih Država".

Iako po Ustavu Trump ne bi mogao obnašati dužnost predsjednika po treći put, njegov bivši strateg Steve Bannon uporno tvrdi da postoji plan koji bi osigurao ostanak predsjednika u Bijeloj kući i nakon izbora 2028. godine. Što se tiče ustavnih ograničenja, Bannon je odgovorio da postoje "mnoge različite alternative" za treći mandat, no nije htio u detalje.

Izmjena Ustava

Donald Trump će na kraju drugog mandata imati 82 godine i još uvijek nije jasno koliko ozbiljno razmišlja o ostanku u Ovalnom uredu, a u javnosti se spominje nekoliko mogućih opcija.

Izmjena Ustava kako bi se Trumpu omogućila nova kandidatura smatra se gotovo nemogućom misijom. Takav potez zahtijevao bi dvotrećinsku većinu u Zastupničkom domu i Senatu, te potvrdu tri četvrtine saveznih država.

Stručnjak za ustavno pravo, James Sample, ranije je izjavio kako su šanse za ukidanje 22. amandmana ravne nuli.

Kandidatura za potpredsjednika

Druga Trumpova opcija je da se kandidira kao potpredsjednik nekome poput sadašnjeg potpredsjednika JD Vancea, koji bi onda nakon pobjede podnio podstavku i prepustio mu mjesto predsjednika. Međutim 12. amandman to onemogućuje.

"Američki narod je previše pametan da bi nasjeo na lažnu kampanju koja se u potpunosti temelji na takvoj prijevari", poručio je Sample.

Preko pozicije predsjednika Zastupničkog doma

Kao treća opcija spominje se put preko pozicije predsjednika Zastupničkog doma, koji je drugi u liniji nasljeđivanja nakon potpredsjednika. U teoriji, ako bi i predsjednik i potpredsjednik odstupili, Trump bi kao predsjednik Doma preuzeo dužnost.

No, prepreka bi mu opet bila 22. amandman, jer Zakon o predsjedničkom nasljeđivanju nalaže da vršitelj dužnosti predsjednika mora biti ustavno podoban za tu funkciju.

'To znači da je Vrhovni sud kapitulirao'

Neki konzervativci tvrde da 22. amandman zabranjuje samo da netko bude "izabran" treći put, ali ne i da odsluži treći mandat na drugi način. Ova "pravna rupa" nikada nije testirana na sudu.

"Ne postoji legalan način da Trump odsluži treći mandat. Ako u tome uspije, to znači da je Vrhovni sud kapitulirao pred neustavnim putem", smatra profesor prava Rick Hasen.

Stručnjaci su skeptični

Većina stručnjaka je skeptična prema ovim idejama. "Donald Trump često govori jedno jednog dana, a drugo drugog dana. Ne bih pridavao veliku važnost onome što je do sada rekao o tom pitanju", rekao je za Newsweek Costas Panagopoulos, profesor političkih znanosti.

"Istina je da postoji određena tehnička dvosmislenost u ustavnim odredbama, ali namjera amandmana je jasna: predsjednički mandati trebaju biti ograničeni na dva", dodao je.

Sličnog je mišljenja i Rick Hasen. "Mislim da nijedan od ovih puteva nije vjerojatan. Vjerujem da je ovo govor namijenjen održavanju Trumpove relevantnosti i izazivanju bijesa kod liberala", smatra Hasen.

Donald Trump još uvijek nije potvrdio da se planira kandidirati 2028. godine. Ako se odluči na taj potez Trump bi se suočio s ozbiljnim pravnim i ustavnim izazovima koji bi vjerojatno završili pred Vrhovnim sudom.

