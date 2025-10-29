Nobela nije dobio, ali u Južnoj Koreji Trumpu je uručeno najviše odlikovanje i zlatna kruna

Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung uručio je u srijedu u Nacionalnom muzeju u Gyeongjuu repliku zlatne krune kraljevstva Silla, javlja New York Post.

Također južnokorejski predsjednik odlikovao ga je Velikim redom Mugunghwe, najvišim južnokorejskim odlikovanjem. "Prekrasno je, volio bih ga nositi odmah", rekao je Trump nakon što mu je medalju uručio južnokorejski predsjednik.

Poručio je da će ovu "prekrasnu" medalju čuvati te da mu je "velika čast primiti ju". Trump je dodao da će odnosi između SAD-a i Južne Koreje postati još snažniji.

'Simbol apsolutne moći'

Zlatna kruna Kraljevstva Silla simbolizirala je "svetu vlast i apsolutnu moć" kraljeva i vladajuće klase. Kraljevstvo Silla bilo je jedno od triju drevnih kraljevstava koja su vladala Korejskim poluotokom, a njegova se umjetnička djela iz 5. i 6. stoljeća smatraju posebno raskošnima.

Ranije je ured južnokorejskog predsjednika poručio da će dar simbolizirati "novo doba mirnog suživota i zajedničkog napretka na Korejskom poluotoku, na kojem će Južna Koreja i SAD zajedno raditi".

Trump je tako postao prvi američki čelnik koji je primio najviše južnokorejsko odlikovanje koje mu je dodijeljeno u znak priznanja njegovih napora u ostvarivanju mira na Korejskom poluotoku. Lee je pohvalio Trumpove napore u rješavanju pitanja sa Sjevernom Korejom i ponovno ga pozvao da preuzme ulogu "mirotvorca"

Podsjetimo, Trump je sletio u Južnu Koreju na posljednjoj etapi putovanja kroz Aziju, tijekom kojeg je posjetio i Maleziju i Japan, a očekuju se i razgovori o visokoj razini u trgovini s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

