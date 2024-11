Google Maps odveo trojicu muškaraca u smrt? Autom sletjeli s nedovršenog mosta

Policija još istražuje strašnu nesreću koja se u nedjelju dogodila u Indiji, nakon što su tri muškarca poginula kada su autom sletjeli s nedovršenog mosta u korito rijeke u državi Uttar Pradesh.

Dio tog kobnog mosta navodno se srušio ranije ove godine zbog poplava, piše BBC. Mještani su izbjegavali taj most, ali trojica poginulih nisu bili svjesni stanja na mostu niti je bilo ikakvih znakova koji bi upućivali na to da je most nedovršen.

Četiri inženjera iz državnog odjela za ceste i neimenovani dužnosnik iz Google Mapsa pod optužbom su za ubojstvo iz nenamjernog razloga.

Glasnogovornik Googlea rekao je da surađuje u istrazi jer je ova nesreća potaknula raspravu o tome dijele li navigacijske aplikacije, poput Google Mapsa, odgovornost za takve incidente. No, ne može se ne istaknuti i lošu cestovnu infrastrukturu u Indiji.

Dok jedni krive aplikaciju za navigaciju jer nije pružila točne informacije, drugi tvrde da je veći propust vlade jer nije ogradila mjesto.

U jednom bi slučaju platforma mogla biti proglašena odgovornom

Google Maps vrlo je popularna aplikacija u Indiji, koriste je i u raznim djelatnostima, a navodno ima oko 60 milijuna aktivnih korisnika, a samo u jednom danu i oko 50 milijuna pretraživanja. I ranije su zabilježene fatalne prometne nesreće zbog aplikacije koja daje pogrešne upute.

Svakodnevno na aplikaciju pristižu ažuriranja o stanju na cestama, ali Google nema dovoljno ljudi za rješavanje milijuna pritužbi koje dolaze - rekao je to bivši zaposlenik Google Mapsa. On smatra da se aplikacije za navigaciju ne mogu smatrati odgovornima za nesreće jer, prema uvjetima pružanja usluga, korisnici moraju sami prosuditi o stanju jer se informacije koje pruža aplikacija mogu razlikovati od stvarnih uvjeta.

Odvjetnica Saima Khan kaže da su platforme, prema indijskom zakonu, zaštićene od odgovornosti jer imaju samo status "posrednika". Ipak, ako bi se dokazalo da platforma nije ispravila svoje podatke unatoč tome što je dobila točne i pravovremene informacije, mogla bi smatrati odgovornom za nemar.

