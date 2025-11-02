Lavina zatrpala planinare na popularnom vrhu: Troje mrtvih, dvoje se vode kao nestali

Tri su osobe poginule, a dvije nestale nakon što ih je u subotu zatrpala lavina na planini Ortles u talijanskim Alpama.

Tragedija se dogodila kada su planinari dosegnuli 3200 metara nadmorske visine na vrhu Cima Vertani.

Prvu skupinu, koja se sastojala od troje ljudi, iznenadila je ogromna količina snijega i leda koja se počela strmoglavo kretati prema njima. Među poginulima su žena i dva muškarca koji su bili njemački državljani, dok su još dvojica muškaraca ozlijeđena.

Dva se planinara još vode kao nestali, prenosi Metro.

Potraga u tijeku

Identiteti žrtava nisu objavljeni, ali vjeruje se da su bili mladi. Njihova su tijela pronađena naknadno.

Uzbuna je podignuta malo prije 16 sati kada je lavina krenula ispod vrha. Traga se za još dvojicom planinara koji su zarobljeni u snijegu.

Osim vatrogasaca i spasilačkih timova, na terenu pomažu i dva helikoptera i dronovi.

Cima Vertana, visoka 3545 metara, jedan je od najpopularnijih vrhova tog područja među ljubiteljima snijega i leda.

