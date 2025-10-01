Tri dječaka pala s krova zgrade, jedan se bori za život: Policija istražuje okolnosti nesreće

Tri dječaka su ozlijeđena, a jedan se bori za život nakon što su pali s krova zgrade u Londonu. Jedan od njih zadržan je u bolnici u Stratfordu s ozljedama opasnim po život nakon incidenta u nedjelju oko 16.40 sati.

Drugi dječak prevezen je u bolnicu s teškim ozljedama noge, a trećem su bolničari pružili pomoć na mjestu nesreće, piše The Sun.

Policija istražuje uzrok ozljeda trojca, ali je rekla da se vjeruje da su "možda pali s krova zgrade".

Nisu poznate okolnosti nesreće

"Kao dio naše tekuće istrage, razgovarali smo s brojnim ljudima u tom području kako bismo pokušali utvrditi sve okolnosti incidenta. Želio bih zahvaliti svima koji su do sada razgovarali s našim policajcima i onima koji su brzo pozvali hitne službe", rekao je inspektor Jake Kibblewhite i dodao:

"U kontaktu smo s roditeljima dječaka i pružamo im podršku u ovom teškom trenutku. Molimo ljude da ne nagađaju – posebno na društvenim mrežama – o tome što se moglo dogoditi. U tijeku je potpuna istraga i podijelit ćemo novosti čim budu dostupne", rekao je.

Glasnogovornik policije Warwickshirea potvrdio je da se nesreća dogodila u zgradi u ulici Masons Road u Stratfordu. Policajci, vatrogasci i hitna pomoć su izašli na mjesto događaja i dva dječaka su prevezena u bolnicu.

"Istraga je u tijeku, ali vjerujemo da su dječaci možda pali s krova zgrade", rekao je.

Nije poznato koliko je visoka zgrada s koje su pali, koliko su dječaci stari, ni druge okolnosti nesreće.

