Već više od dva tjedna traju napetosti između Kosova i Srbije. Na cestama su postavljene barikade, Srbija je objavila da svoju vojsku stavlja u najviši stupanj pripravnosti, a nakon blokade sa srpske strane, Kosovo je u srijedu zatvorilo najveći granični prijelaz na granici prema Srbiji.

Situaciju u susjedstvu te moguću eskalaciju sukoba za Net.hr je komentirao vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, koji ne smatra da bi sve ovo moglo prerasti u otvoreni sukob.

"Ne smatram ovo osobito opasnim trenutkom, ne vidim stvarnu želju niti na jednoj strani da to preraste u otvoreni sukob. Ono na što upozoravam je jedino što ovakve radikalizirane situacije uvijek mogu proizvesti nekog pojedinca, i to s bilo koje strane, koji može napraviti nešto radikaliziran ili frustriran svime što se događa", kaže Avdagić, koji je mišljenja da to treba brinuti sigurnosne snage, pogotovo u momentu kada je ovakva situacija s barikadama, odnosno nema normalne kontrole sigurnosnih vlasti na tom terenu.

Što se tiče povoda svega što se događa, tu ne treba govoriti o nikakvom jačem sukobu. "Tu su očigledno interesi Srbije da se još malo pod tepih pomete tema takozvanog sjedenja na dva stolca u kontekstu odnosa ili harmonizacije s vanjskom politikom EU-a. Što se tiče Kosova, neminovno oni imaju jednu svoju grešku, a to je što nisu implementirali Briselski sporazum, barem u onom segmentu da dođe do formiranja te takozvane Zajednice srpskih općina“, pojašnjava Avdagić. U tom bi slučaju, dodaje, barem bi imali sugovornike u ovakvoj situaciji kada bi to postojalo, dok u ovom trenutku što je najgora situacija za same kosovske vlasti, oni nemaju direktnog, kvalitetnog sugovornika sa srpske strane.

Za formiranje te Zajednice srpskih općina treba vremena, dodaje Avdagić. "Zato i mislim da je ovo jako zgodan trenutak za Vučića, jer s ovim dobiva dosta vremena. Dok dođe do osnivanja zajednice, ovo se može razvlačiti mjesecima, a onda on mjesecima ne bi morao niti harmonizirati vanjsku politiku Srbije s EU-om", pojašnjava.

"Koliko sada čelnici Zapada, prije svega Europske Unije, žele sudjelovati u još jednoj igrici, to je naravno na njima. Dosad su sudjelovali u više njih, pa evo imaju priliku odraditi još jednu", dodaje Avdagić upitan hoće li neki vanjski politički faktori na kraju ipak primiriti situaciju.

Nema potrebe za brigom

Zbog zveckanja oružjem u susjedstvu, brojni se Hrvati pitaju trebamo li i mi strahovati od moguće eskalacije.

"Ne vidim zašto. U ovom trenutku, nema se nitko potrebe brinuti", odgovara Avdagić, dodajući da bi za Hrvatsku već problem bila jedna druga stvar.

"Ono što bi bio daleko veći problem za Hrvatsku je da dođe do nečega u Bosni i Hercegovini. Kao što vidimo, ne samo da nije došlo iako se mjesecima najavljivala ta nekakva eskalacijska situacija od strane Republike Srpske, pa čak se pričalo o odcjepljenju. Na kraju vidimo da Milorad Dodik i njegova stranka sudjeluju u novoj koalicijskoj vlasti na državnoj razini s hrvatskim predstavnicima i osmorkom koja možemo reći, predstavlja bošnjačku populaciju“, kaže Avdagić.

"Ne mislim da će uopće doći do sukoba, niti da je realno o tome pričati u kontekstu Srbije i Kosova. Kada bi do nečega i došlo, ne vidim kako to može ugroziti građane Hrvatske. Naravno, osjećaj sigurnosti je nešto sasvim drugo, to ne možete nikome odrediti. Jasno je da bi se ljudi možda i osjećali nesigurnije, ali nema nikakve prijetnje ugrozom za Hrvatsku u ovom trenutku", zaključuje Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr