Dječak pomagao roditeljima u voćnjaku, zbog žeđi dječak popio iz boce i preminuo

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
U boci je navodno bilo sredstvo za tretiranje voćnjaka
Strašna tragedija pogodila je Srbiju u kojoj je preminuo dječak u ivanjičkom selu Trešnjevica.
Navodno je dvanaestogodišnjak slučajno popio tekućinu za prskanje voćnjaka.
"Kako smo neslužbeno čuli, dječak je najvjerojatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kad je bio žedan, pio je tekućinu iz plastične boce, misleći da je to sok, ali radilo se o otrovnoj otopini kojom su roditelji prskali voćnjak protiv korova", rekao je za RINA-u jedan od mještana, prenosi portal B92.
