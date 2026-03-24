Dječak pomagao roditeljima u voćnjaku, zbog žeđi dječak popio iz boce i preminuo

Strašna tragedija pogodila je Srbiju u kojoj je preminuo dječak u ivanjičkom selu Trešnjevica.

Navodno je dvanaestogodišnjak slučajno popio tekućinu za prskanje voćnjaka.

"Kako smo neslužbeno čuli, dječak je najvjerojatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kad je bio žedan, pio je tekućinu iz plastične boce, misleći da je to sok, ali radilo se o otrovnoj otopini kojom su roditelji prskali voćnjak protiv korova", rekao je za RINA-u jedan od mještana, prenosi portal B92.

POGLEDAJTE VIDEO Skorinov poučak o benzinskom turizmu: Susjede sprječava cijena, kod nas je najskuplje