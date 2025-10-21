Tornado kod Pariza! Urušile se dizalice, jedan mladić poginuo, više ih u kritičnom stanju

Jedna osoba poginula nakon što je tornado srušio građevinske dizalice u blizini Pariza. Riječ je o smrti građevinskog radnika na gradilištu, ozlijedio je 10 drugih, a četvero ih je u kritičnom stanju, objavio je The Guardian.

Tornado je u ponedjeljak prohujao kroz četvrti sjeverno od Pariza.

Grad Ermont, oko 20 km sjeveroistočno od Pariza, najteže je pogođen iznenadnim vjetrom koji je prouzročio štetu u desetak okruga.

Regionalni tužitelj Guirec Le Bras rekao je da je 23-godišnji građevinski radnik poginuo na gradilištu, tornado je srušio dizalice i otkidao krovove zgrada, priopćile su vlasti. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je na platformi X da je to bila oluja "iznenadnog i rijetkog intenziteta". Dodao je: "Pažljivo pratim situaciju i izražavam podršku dužnosnicima, spasiocima na licu mjesta i pogođenim stanovnicima. Izražavam sućut obitelji i voljenima preminule žrtve."

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je na platformi X da je to bila oluja "iznenadnog i rijetkog intenziteta". Dodao je: "Pažljivo pratim situaciju i izražavam podršku dužnosnicima, spasiocima na licu mjesta i pogođenim stanovnicima. Izražavam sućut obitelji i voljenima preminule žrtve."

Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju tri dizalice kako padaju u roku od nekoliko sekundi.

Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju tri dizalice kako padaju u roku od nekoliko sekundi.

Jedna dizalica pala je na kliniku, nitko nije ozlijeđen, a druga na stambenu zgradu.

Jedna dizalica pala je na kliniku, nitko nije ozlijeđen, a druga na stambenu zgradu.

Na mjestu događaja bili su deseci vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja, priopćile su vlasti.

Na mjestu događaja bili su deseci vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja, priopćile su vlasti.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

