Islamizam ostaje sigurnosna prijetnja "prvog reda" i Zapad bi se trebao pripremiti na to da bi ekstremističke skupine potencijalno mogle koristiti biološko oružje, izjavio je u ponedjeljak bivši britanski premijer Tony Blair, na skupu uoči desete obljetnice napada na SAD.

Talibani su u kolovozu preuzeli vlast u Afganistanu nakon što su Sjedinjene Američke Države povukle svoje vojnike poslije 20 godina rata, a Britanija strahuje od povratka te grupe i da će praznina, nastala od kaotičnog povlačenja Zapada, omogućiti militantima Al Kaide i Islamske države da ondje stvore uporište.

'Zapad mora procijeniti svoju ranjivost'

"Islamizam, i ideologija i nasilje, sigurnosna je prijetnja prvog reda i bez kontrole će doći do nas, čak i ako je usmjerena daleko od nas, kao što je to pokazao 11. rujna", rekao je Blair u svom govoru u sigurnosnom think tanku RUSI-ju u povodu 20. obljetnice napada na SAD 11. rujna 2001.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Blair je rekao da Zapad mora procijeniti svoju ranjivost.

"Covid-19 nas je naučio o smrtonosnim patogenima. Mogućnosti bioterorizma mogu se činiti kao područje znanstvene fantastike. No sada bi bilo mudro pripremiti se na to da ih potencijalno mogu upotrijebiti nedržavni akteri", rekao je Blair.

'Protuterorizam neće sam po sebi ukloniti prijetnju'

Bivši premijer, koji je poslao britanske vojnike u Afganistan 2001., rekao je da bi Britanija trebala bliže surađivati s europskim zemljama na tome kako na najbolji način razviti kapacitete za suočavanje s prijetnjom u područjima poput afričke regije Sahel.

"Protuterorizam neće sam po sebi ukloniti ukorijenjenu prijetnju", rekao je. "Trebaju nam čizme na tlu. Naravno da preferiramo da su čizme lokalne, ali to neće uvijek biti moguće", dodao je Blair.