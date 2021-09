Američki predsjednik Joe Biden potpisao je u petak izvršnu uredbu o skidanju oznake tajnosti s dokumenata o istrazi napada 11. rujna u idućih šest mjeseci, što je osjetljiva tema za neke obitelji žrtava.

Pozivajući se na predizborno "obećanje", Joe Biden je "potpisao izvršnu uredbu kojom naređuje ministarstvu pravosuđa i svim nadležnim agencijama da preispitaju povjerljivost dokumenata u vezi s istragom o napadima 11. rujna", priopćila je Bijela kuća.

Ministar pravosuđa treba objaviti deklasificirane dokumente "u idućih šest mjeseci".

Osjetljiva tema

Obitelji žrtava terorističkih napada 11. rujna pokrenule su pravnu bitku protiv Saudijske Arabije i drugih zemalja optužujući ih za sudioništvo.

Tijekom tog postupka, američke vlade koje su se smjenjivale nakon toga, pozivale su se na državnu tajnu kako ne bi objavile neke dokumente.

Tema je osjetljiva, dok se Sjedinjene Države pripremaju za komemoraciju dvadesete obljetnice napada na nebodere Svjetskog trgovinskog centra i na Pentagon, u okviru koje Joe Biden treba doći na obilježavanje u New Yorku.

Početkom kolovoza obitelji žrtava, preživjeli i pripadnici spasilačkih ekipa objavili su pismo u kojem kažu da demokratski predsjednik neće biti "dobrodošao" na komemoraciju ako "ne ispuni svoje obećanje".

U pismu zahtijevaju objavljivanje svih dokumenata koji, drže potpisnici, otkrivaju umiješanost Saudijske Arabije u napade.

Biden u Louisiani vidio posljedice uragana Ide

Američki predsjednik u petak je posjetio saveznu državu Louisianu i vidio posljedice razaranja uragana Ide koji je uzeo žrtve, a milijun ljudi ostavio bez struje.

Biden se sastao s guvernerom Louisiane Johnom Belom Edwardsom i drugim lokalnim dužnosnicima i taj posjet je veliki test za američkog predsjednika, nedugo nakon dramatičnog povlačenja američkih vojnih snaga iz Afganistana.

Peti najjači udar uragana u Sjedinjenim Državama srušio se na Louisianu u nedjelju, zbog čega je milijun kupaca ostalo bez struje, a još 600.000 bez vode, pri čemu se ti ljudi moraju boriti s teškom vrućinom i vlagom.

Uragan Ida prošli je vikend pogodio obale Meksičkog zaljeva, probivši put istočnim dijelom SAD-a prema sjeveru. U srijedu je kulminirao bujicama i poplavama u New Yorku, New Jerseyju i okolnim područjima.

Poginulo najmanje devetero osoba

Najmanje je devet osoba poginulo u Louisiani, a u sjeveroistočnim područjima još 46.

"Ova oluja je nevjerojatna ne samo za Istočnu obalu", rekao je Biden u razgovoru s dužnosnicima. "Znam da ste ogorčeni jer ste ostali bez struje. Vlada radi 24 sata na dan s elektrodistributerima kako bi uspostavila struju te isporučila generatore".

Guverner New Jerseya Phil Murphy rekao je u petak da su potvrđene još dvije žrtve noću na petak te je poginulih sada 25, a najmanje šest osoba smatra se nestalima, što znači da bi broj žrtava mogao rasti. Biden je posjetio LaPlace, malenu općinu blizu New Orleansa uništenu poplavama i udarom oluje koja je rušila drveće i kuće.

Poplave u New Yorku

Dok se Louisiana pokušava oporaviti od prolaska Ide, područje New Yorka još se bori s poplavama. Najmanje je 16 osoba poginulo u državi New York, rekli su dužnosnici, među njima 13 u gradu New Yorku u poplavljenim podrumima i automobilima.

Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio rekao je u petak za MSNBC da će trebati češće donijeti zabrane kretanja za ljude uoči prolaska oluja.