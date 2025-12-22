Tko radi, a tko odmara za blagdane? Evo gdje je Hrvatska na europskoj ljestvici

Iako je najpoznatiji „radnik” tijekom blagdanske sezone dostavljač poklona u letećim kočijama u koje su upregnuti sobovi, u stvarnom životu ima mnogo ljudi koji pred kraj godine pomažu da svijet i dalje funkcionira, piše Deutsche Welle.

Za neke koji žive u Europi, blagodati dolaze u obliku plaćenih državnih blagdana. Drugi pak mogu imati više slobodnih dana tijekom godine u zamjenu za manje odmora u blagdanskom razdoblju.

Naravno, i dalje ima onih koji moraju održavati sustav u pokretu. To uključuje hitne službe, kao i radnike u ugostiteljstvu i maloprodaji, koji često prolaze kroz najzahtjevnije razdoblje u godini. Radnici u logistici također su neophodni kako bi božićne čestitke i pokloni stigli na svoja odredišta.

Tko se odmara tijekom Božića?

Europljani obično imaju između dva i pet državnih blagdana u ovom razdoblju godine, od Badnjaka 24. prosinca pa sve do Sveta tri kralja 6. siječnja. Litavci imaju najviše blagdana — ukupno 16, uključujući četiri između Badnjaka i Nove godine.

Cipar, Slovačka i Rumunjska imaju 15 nacionalnih blagdana, od čega se trećina događa tijekom zimske blagdanske sezone. Hrvatska ima 12 nacionalnih blagdana tijekom godine, od kojih su četiri u razdoblju Božića i Nove godine.

U Austriji je ukupno 13 državnih blagdana. Veselo je u pokrajinama poput Tirola ili Salzburga, gdje se dodaje po jedan lokalni blagdan i tako se približava vrhu europske ljestvice.

U Njemačkoj ni s blagdanima nije jednostavno

Što se tiče Njemačke, ona ima devet državnih blagdana. No, poznati njemački federalizam omogućuje pokrajinama da uvedu dodatne blagdane. Na sjeveru zemlje to se rijetko koristi, dok je rekorder u Njemačkoj Bavarska – s 12 blagdana ona se približava zemljama koje rado uvode neradne dane. Kada je riječ o blagdanima, najbolje je stanovnicima bavarskog Augsburga. Oni dodatno 8. kolovoza slave Dan mira – kada su protestanti u 17. stoljeću ponovno stekli slobodu vjeroispovijesti.

Studija Zaklade Hans Böckler u Njemačkoj pokazala je da će gotovo svaki deseti njemački radnik biti na radnom mjestu i nakon 14 sati na Badnjak, koji u Njemačkoj nije državni blagdan.

Postoje i regionalne razlike — Istočne Nijemce češće pozivaju na dužnost u ovom razdoblju godine, a često su to isti radnici koji svake godine rade i tijekom blagdana. U pokrajinama u kojima se trgovine moraju zatvoriti u 14 sati 24. prosinca, stanovnici se moraju snaći i osigurati sve zalihe do kraja zabrane rada, koja traje do 27. prosinca.

Božićni bonus

Neki radnici u Europi će, provjeravajući stanje na računu, pronaći dodatnu isplatu takozvane „trinaeste plaće”. Obično se obračunava u odnosu na broj sati koje zaposleni radi, a južnoeuropske zemlje poput Portugala, Španjolske, Grčke i Italije često dodjeljuju zakonom propisan bonus, ovisno o industriji i poslodavcu. U nekim europskim zemljama bonusi postoje kao običaj, ali ne i kao zakonska obveza.

Dok neke države nude ove dodatne pogodnosti, druge su nedavno razmatrale mogućnost da budu restriktivnije. U Njemačkoj i Francuskoj bi slobodni dani tijekom Božića mogli dobiti još veću vrijednost, jer su vlade u Parizu i Berlinu nedavno najavile moguće smanjenje broja državnih blagdana.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićna kupovina obara rekorde! Mesar Vjeko s Dolca: 'Mljeveno, teletina, ide sve'