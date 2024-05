Slovački premijer Robert Fico (59) operiran je nakon što je jučer na njega izveden atentat u Handlovi, a njegovo stanje trenutno se smatra stabilnim. Iz bolnice su potvrdili da mu je stanje stabilno, ali je i dalje vrlo ozbiljno.

Policija je odmah po atentatu privela napadača. Za napad je osumnjičen Juraj Cintula (71) iz Levica. Nakon što je sinoć detaljno ispitan doveden je do svog automobila jer se sumnja da su se u vozilu nalazili eksplozivi međutim to još nije potvrđeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Društvenim mrežama počeo se širiti video iz bolnice u kojoj osumnjičeni napadač govori: "Ne slažem se s vladinom politikom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nerazgovijetnim glasom kao primjer je naveo vladin plan gašenja javne radiotelevizije RTVS zbog kojeg već tjednima prosvjeduju tisuće ljudi.

Osumnjičeni je umirovljenik koji je osnovao književni klub Dúha u Levicama, a ranije je bio i njegov predsjednik. Autor je nekoliko zbirki poezije, a prije osam godina inicirao je i osnivanje projekta naziva "Protiv nasilja", navodi TVNoviny.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slovački mediji navode da je atentator imao dozvolu za držanje oružja. Cijelu situaciju komentirao je i sin osumnjičenog koji je u šoku.

"Nemam pojma što je otac namjeravao, što je planirao, zašto se to dogodilo. Otac nikada nije otvoreno spominjao da će napasti premijera. Možda je došlo do kratkog spoja, ne znam. On je energičniji, ali ne bi imao posla s psihijatrom ili sličnim stvarima", rekao je sin za Aktuality.sk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Europi već 20 godina nije bilo atentata na političare. Sve do danas