Tko je muškarac koji je organizirao silovanja svoje žene? Gisele nije bila prva žrtva

Psihijatar dr. Laurent Layet posjetio je Dominiquea Pelicota za vrijeme suđenja u zloglasnom francuskom zatvoru Les Baumettes u Marseilleu. Odmah mu se učinilo čudnim njegovo neobično "šepurenje". Unatoč sumornom, zastrašujućem mjestu punom okorjelih kriminalaca, 68-godišnji umirovljenik djelovao je "čisto iuglađeno". Bio je friško pošišan. Prišao je Layetu vrlo asertivno. Liječnik je bio iznenađen, piše BBC.

Psihijatar je bio prvi od mnogih ljudi koji su pomno proučili Dominiquea Pelicota. Svaki je stručnjak tražio tragove koji bi objasnili kako je ovaj očito genijalni umirovljenik mogao počiniti tako groteskne zločine i tako dugo varati svoju žrtvu.

Tijekom svih svojih godina intervjuiranja stotina silovatelja i osumnjičenih silovatelja u ime francuske policije i tužitelja, Layet nikada nije naišao na nekoga poput ovog sjedokosog bivšeg električara, koji je mirno čekao kazneni progon za drogiranje svoje žene Gisele i pozivanje desetaka stranaca na silovanje dok je ležala, bez svijesti, u spavaćoj sobi.

"Nešto nije štimalo. Nikada se nisam susreo s tako iznimnim slučajem", prisjetio se Layet. Na kraju iscrpljujućeg, četveromjesečnog suđenja koje je razbjesnilo ljude diljem Francuske i daleko izvan nje - iako su bili inspirirani dostojanstvom i hrabrošću Gisele - samouvjereno držanje Dominique Pelicot, grandioznu prisutnost u sudnici u Avignonu, nitko nije komentirao. Moglo bi se očekivati ​​da će čovjek u Pelicotovoj poziciji biti jadna figura. Iako je bilo trenutaka da je plakao, uglavnom se dobro držao.

Ponekad je izgledao kao da mu je dosadno, povremeno se ubacivao poput kolovođe koji želi zadržati neposlušnog cirkus - ostalih 50 muškaraca kojima se sudi pored njega - na svom mjestu.

"Ja sam silovatelj, kao i ostali u ovoj prostoriji. Sve su znali", rekao je, govoreći sa samopouzdanjem čovjeka koji je pretpostavio da će njegove riječi prekinuti svu daljnju raspravu.

'Ponašao se kao da je ukrao par cigareta'

Layet je prvi put susreo Dominiquea u kasno ljeto 2020. u policijskoj postaji u obližnjem gradu Carpentrasu, odmah nakon uhićenja jer je snimao kamerom podignute ženske suknje u lokalnom supermarketu. Pozvan da procijeni Pelicota, Layet je primijetio kako je opušteno odbacio svoj zločin, poput otmjenog djeda uhvaćenog kako sprema nekoliko cigareta u džep.

Layet je otkrio "nesklad" u čovjekovom ponašanju i snažnu implikaciju da je skrivao nešto ozbiljnije. Rekao je policiji da je ovaj vrijedan detaljnijeg pregleda. Na sudu, godinama kasnije, nakon dva duga zatvorska razgovora s Pelicotom i s više od 20 drugih optuženih, Layet je sudskom vijeću iznio detaljniju procjenu.

Layet je naglasio da Pelicot nije pokazivao znakove ozbiljne duševne bolesti, ali došlo je do "pukotine", do rascjepa u Pelicotovoj osobnosti. Layet ga je usporedio s dr. Jekyllom i gospodinom Hydeom ili s "tvrdim diskom". Prikladna metafora, s obzirom da je Pelicot pohranio videodokaze svojih zločina na memorijsku karticu računala.

Layet je objasnio da se Pelicotov um s vremenom podijelio, poput particioniranog računalnog diska, u dva potpuno odvojena "vodootporna dijela… bez curenja između njih". Podvojena osobnost je vrlo učinkovita i vrlo solidna. Imamo ili "normalnog gospodina Pelicota" ili drugog gospodina Pelicota noću, u spavaćoj sobi."

Upitan na sudu da objasni tog "drugog" Pelicota, dr. Layet je rekao da je otkrio niz emocionalnih i seksualnih abnormalnosti.

"Egomanija, narcistička krhkost, emocionalni poremećaji… abnormalna seksualna devijantnost koja kombinira kandaulizam izlaganje svoje partnerice drugima radi seksualnog užitka], voajerizam i somnofiliju…", nabrajao je. Pelicotova braniteljica, Beatrice Zavarro, s entuzijazmom je prihvatila teoriju "podvojene" ličnosti u svojoj završnoj riječi na suđenju. Sugerirala je da šarmantni mladić u kojeg se Gisele Pelicot zaljubila i brzo udala 1973. godine "nije muškarac koji ju je povrijedio". Ali, to nije ono što je dr. Layet mislio.

Jednostavniji način da se to kaže je da Pelicot ima antisocijalni poremećaj osobnosti - termin koji psihijatri ovih dana preferiraju od riječi kao što su psihopat ili sociopat. Nekoliko stručnjaka zaključilo je da je to razumna dijagnoza za korištenje u kontekstu Pelicotovog izopačenog uma. On nije "lud" - ne može tražiti smanjenu odgovornost za svoje postupke. Ali on pokazuje dobro utvrđene osobine poremećaja osobnosti kojeg karakterizira nedostatak empatije prema drugim ljudima. Te su osobine možda izoštrene seksualnim zlostavljanjem koje je doživio kao dijete.

Gisele nije prva žrtva

Više od 20 godina prije silovanja za koja je sada osuđen - 1999. - Pelicot je optužen da je u predgrađu Pariza napao i pokušao silovati 23-godišnju agenticu za nekretnine, poznatu pod pseudonimom Marion. Otjerala je napadača. Na kraju je priznao da je bio prisutan na mjestu događaja 2021. nakon što je DNK - mrlja krvi na žrtvinoj cipeli - konačno pronađena da odgovara Pelicotovoj. No on i dalje negira da ju je pokušao silovati, a istraga se nastavlja.

"Kad mu je rečeno da je njegov DNK pronađen na mjestu zločina, rekao je 'Da, to sam ja'", prisjetila se kaznena odvjetnica koja je radila na tom slučaju Florence Rault. A, to je otkriće brzo dovelo do poveznice s još starijim slučajem. Godine 1991. još jedna mlada agentica za nekretnine, Sophie Narme, silovana je i ubijena. Iako su ključni DNK dokazi nestali, sličnosti između scena bile su toliko zapanjujuće da je Pelicot pod istragom za zločin, koji on poriče. Potraga za drugim potencijalnim poveznicama sa starijim zločinima također je u tijeku.

Rault ne očekuje više priznanja od Pelicota u vezi s neriješenim slučajevima.

Rault ga je promatrala u sudnici u Avignonu i vidjela isto ponašanje. Također je primijetila kako je Pelicot odlučno i u suzama zanijekao da je drogirao i silovao vlastitu kćer Caroline, unatoč tome što je snimio duboko zabrinjavajuće fotografije nje dok spava i bez njezina znanja.

"Ona je uvjerena da je on i nju seksualno zlostavljao. Ali budući da nemamo nikakve formalne dokaze poput DNK koje bismo mogli staviti pred njega, naravno da će on to nastaviti poricati", rekao je Rault, tvrdeći da je za Caroline agonija neizvjesnosti bila je okrutna i traumatična poput patnje žrtve koja je točno znala što joj se dogodilo.

Pelicotov odnos prema obitelji na sudu često je bio razotkrivajući. Layet je istaknuo da se optuženi narcisoidno fokusirao na ljubav koju su njegova žena i djeca nekoć osjećali prema njemu, a ne na njegovu izdaju njihovog povjerenja. Za Pelicota je ovo "započelo kao ljubavna priča" i on "ne želi da se to zanemari", rekao je Layet.

