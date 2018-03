TKO JE BIO STEPHEN HAWKING? Genijalan um koji je vidio što drugi nisu i što je jedino on mogao opisati

‘Spoznao sam, na vlastito iznenađenje, da sam u životu uživao više sada nego prije. Počeo sam napredovati i u svojim istraživanjima’, kazao je Hawking nakon dijagnoze kobne bolesti koja mu je prognozirala tek dvije godine života.

Najpopularniji fizičar na svijetu Stephen Hawking, koji je preminuo u srijedu u Cambridgeu u 76. godini života, bio je u krivu kad je riječ o mnogo toga. Primjerice, neko vrijeme je mislio kako crne rupe uništavaju informacije. Mislio je i da Cygnus X-1, odašiljač rendgenskih zraka, udaljen više od 6000 svjetlosnih godina, nije bio crna rupa. Mislio je da nitko nikad neće naći Higgsov bozon, čestice koje su posredno odgovorne za postojanje mase u svemiru. (Istraživači iz CERN-a pronašli su to 2012.)

No, bio je i u pravu za mnogo toga. S kolegom Rogerom Penroseom opisao je fizičke koncepte savijanja umova, gdje se relativnost i kvantna mehanika urušavaju jedna prema drugoj, kao u srcu crne rupe. To je mjesto koje nikad nijedno ljudsko biće neće vidjeti iz prve ruke. Ali Hawkingov je um bio dovoljno jedinstven da ga vidi, ili barem zamisli.



U istoj fotelji kao i Newton

Njegovi izračuni pomogli su pokazati da kako se mladi svijet proširio i rastao inflacijom, fluktuacijom na kvantnoj razini – najmanjoj mogućoj veličini materije – postaje galaksija koju vidimo oko nas. Nijedno ljudsko biće nikada neće posjetiti drugu galaksiju, no Hawking ih je zamislio. I izračunao je da crne rupe ponekad mogu eksplodirati, a da bi slika mučila i najbolje čarobljanje za vizualne efekte. I više od toga, mogao je sve to nama objasniti.

Hawking je imao i jednu od najprestižnijih titula u svjetskoj znanosti. Poput Newtona, Babbagea i Diraca, bio je profesor matematike i fizike na Lucasovoj katedri Sveučilišta Cambridge. No, također je bio jedan od ljudi koji je popularizirao najviše zapanjujuće koncepte koje mozak može ponuditi. Njegova knjiga “Kratka povijest vremena” prodana je u 10 milijuna primjeraka.

Hawkingu je ALS dijagnosticiran 1963. u 21. godini života i tada je mislio da su mu ostale još samo dvije godine. Kada bolest nije napredovala onako kako se predviđalo, Hawking je kazao: “Spoznao sam, na vlastito iznenađenje, da sam sam u životu uživao više sada nego prije. Počeo sam napredovati i u svojim istraživanjima”.

Od znanstvenika do lika u crtiću

Hawking je postao koliko znanstvena, toliko i kuturna ikona. Svojedobno je policija mislila da ga njegova druga supruga zlostavlja, a ta je situcija kasnije postala temelj za epizodu u seriji “Law and Order: Criminal Intent”. Glumio je sebe samog u Simpsonima, a našao se i u Family Guy i South Parku.

Posljednjih godina zanimala ga je i budućnost čovječanstva pridružujući se Elonu Musku. Tijekom te suradnje upozorio je kako je umjetna inteligencija vrlo vjerojatno najveća prijetnja za ljude te kako će supernapredan AI vjerojatno moći izbrisati čovječanstvo ako se za to pruži prilika.

U 2016. je kazao kako je čovječanstvu vjerojatno preostalo još tisuću godina i to zbog umjetne inteligencije, klimatskih promjena i drugih katastrofa. Lani je, pak, izjavio, kako je pred ljudima, ne promjene li se, preostalo tek stotinu godina.

Možda će Hawking biti i u ovom u krivu, kao što je bio kad su u pitanju informacije vezane uz crnu rupu. No, Hawking će uvijek biti jedini koji je vidio ono što drugi nisu mogli – sve dok im on to sam nije opisao, piše The Wired.