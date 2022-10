Iako je na početku ruske invazije na Ukrajinu bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko kazao da Bjelorusija ne želi rat s Ukrajinom te da neće ulaziti u sukob, situacija je posljednjih dana nešto drugačija. Naime, sve se više priča o tome da će u rat zajedno s Rusijom ući i Bjelorusija, a mnogi strahuju da bi to moglo okrenuti tijek sukoba.

Državna novinska agencija Belta izvijestila je da je Lukašenko u ponedjeljak nakon sastanka rekao da će Bjelorusija i Rusija rasporediti zajedničke vojne jedinice na zapadne granice zemlje kao odgovor na ono što je nazvao "pogoršanjem napetosti". "Formiranje ove grupe je počelo. Traje to, mislim, dva dana. Dobio sam naredbu da počnemo s formiranjem ove skupine", rekao je Lukašenko.

"U Ukrajini se danima govori o udarima na teritorij Bjelorusije. Naravno, Ukrajincima ovo nije potrebno. To je suludo s aspekta vojnih aktivnosti. Ipak, njih Zapad želi gurnuti u rat s nama kako bi započeli obračun s Rusijom i Bjelorusijom u isto vrijeme", kazao je Lukašenko na sastanku s generalima.

Nasilno ugušio prosvjede

Aleksandar Lukašenko rođen je 30. kolovoza 1954. godine u Vitebskoj oblasti. Na vlasti u Bjelorusiji je od 1994. godine te ga nazivaju posljednjim europskim diktatorom. Lukašenka mnogi nazivaju "Putinovom pudlicom", koji često širi prorusku propagandu, a nije ni tajna da su Minsk, odnosno Lukašenkov režim, ovisni o Rusiji i Vladimiru Putinu.

U rujnu je izjavio da SAD gura Europu prema oružanom sukobu s Rusijom i Ukrajinom s ciljem slabljenja Rusije i uništenja Bjelorusije. "Sjedinjene Države guraju Europu u vojni sukob s Rusijom na teritoriju Ukrajine. Ne skrivaju svoje planove. Ugovori su sklopljeni za godine koje dolaze. Cilj je oslabiti Rusiju i uništiti Bjelorusiju. Ukrajina će biti sravnjena sa zemljom. Kolaps Ukrajine je već počeo. Poljski, litavski i latvijski političari, očito, naivno očekuju da će se cjenkati za svoju budućnost u novoj geopolitičkoj realnosti", prenijela je novinska agencija Tass.

Nekoliko mjeseci prije invazije, Lukašenko je "zakuhao" frku s migrantima s Bliskog istoka i Afrike, koje je dovodio u Bjelorusiju te ih nakon toga slao na granicu s Poljskom, dajući im nadu da će uspjeti ući u Europsku uniju. Eskalacija te migrantske krize kulminirala je u studenome kada je desetak tisuća migranata bilo na granici pokušavajući probiti ogradu od žilet-žice. Poljska policija i vojska nisu im dali naprijed, dok im s druge strane bjeloruske vojne snage nisu dale natrag. Razlog tome ležao je u sankcijama koje mu je nametnula EU zbog obračuna s prosvjednicima koji su se pobunili protiv pokradenih izbora 2020. godine.

Za vrijeme masovnih prosvjeda u Bjelorusiji zbog pokradenih izbora, a koje je Lukašenko nasilno ugušio, navodno je snimljen kako iz helikoptera izlazi s kalašnjikovom u rukama te ulazi u svoju palaču. Video je kružio aplikacijom Telegram, a snimka je objavljena i na njihovoj državnoj televiziji.

Zabranio koncert Rammsteina

Lukašenko se Bjelorusiji predstavlja kao "otac nacije", a Deutsche Welle je svojevremeno pisao i da se bjeloruski predsjednik brine i da krave nisu previše prljave te da imaju dovoljno hrane, pa je tako u ožujku 2019. godine zbog lošeg stanja na jednom poljoprivrednom posjedu smijenio nekoliko funkcionara, uključujući i samog ministra poljoprivrede.

Jedna od zanimljivosti u osebujnoj vladavini Aleksandra Lukašenka je i da su njegove vlasti 2010. godine zabranile koncert njemačkog benda Rammstein, uz objašnjenje da su "prijetnja državi" te bi to bila "skupa pogreška" za zemlju.

Bjeloruski Odbor za moral tada je dao je stručno mišljenje da Rammsteinova muzika može uništiti bjeloruski državni sistem te je opisao taj opasni "element" kao "propagandu nasilja, mazohizma, homoseksualnosti i drugih abnormalnosti".

Prije nekoliko mjeseci, Lukašenko je poslao upozorenje srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da "ne može sjediti na tri stolice". "Ako je plan Srbije sjediti istovremeno na tri stolice, to im neće uspjeti. Tu smo mi, Rusija, Europska unija, Amerika i ostali… Ali, EU im prva neće dozvoliti da sjede na tri stolice, a oni upravo streme ulasku u Uniju", rekao je Lukašenko komentirajući s novinarima zaoštravanje situacije na Kosovu i govoreći o mogućoj podršci Srbiji.

"Treba razlikovati državno rukovodstvo od običnog naroda. Stavite se na moje mjesto, kako biste vi to sve primili? Naravno, srpskom narodu treba pomagati i morat će mu se pomoći. Mi smo takvi ljudi. Ali, mi uzimamo u obzir i politiku Srbije prema Bjelorusiji", rekao je Lukašenko ne navodeći na što misli, no mediji su pisali da je moguće da je aludirao na to da je Srbija nakon ruske invazije na Ukrajinu uvela jedan paket sankcija protiv Minska.

Javno se rugao Europi

Nedavno se Lukašenko narugao Europi zbog nestašice plina. U jeku velike energetske krize koja potresa EU zbog rata u Ukrajini, Lukašenko se pojavio na državnoj televiziji cijepajući drva te uvjeravajući ljude da neće dopustiti da se Europa ove zime smrzne do smrti. Na objavljenoj snimci, bjeloruski predsjednik u trenirci u dvorištu svoje vikendice cijepa drva, a društvo mu pravi biznismen Sergej Teterina.

"Hajde, prijatelju! Spriječimo da Europa umre od hladnoće i pomozimo našoj braći. Možda će nam oni jednog dana zauzvrat pružiti ruku", govori Lukašenko u videu pa naglašava da "Europa nije u poziciji birati hoće li se grijati na brezu ili smreku".

Posljednji u nizu populističkih poteza bjeloruskog predsjednika je nedavno doneseni dekret kojim Lukašenko zabranjuje inflaciju. "Od 6. listopada zabranjeno je svako poskupljenje. Zabranjeno!", rekao je na sastanku vlade prema pisanju državne novinske agencije Belta. "Ne od sutra, nego od danas", dodao je. Naveo je tada da će one koji prekrše dekret "odmah uhititi i kazneno goniti". "Tužiteljstvo i komitet državne kontrole dobili su pravo primjene mjera procesne prisile, uključujući i pritvor", stoji u dekretu koji je donio bjeloruski predsjednik.