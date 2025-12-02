Tinejdžera probudila neopisiva bol: Liječnici se šokirali kada su ga otvorili

LeeRay King iz Wellingtona na Novom Zelandu imao je samo 14 godina kada je prvi put uzeo e-cigaretu. Vrlo brzo je postao ovisan i trošio "četiri jednokratne cigarete tjedno". Priznao je da e-cigarete koristi "cijeli dan, svaki dan“. Jedne noći u kolovozu 2024., LeeRay se probudio u agoniji i hitno je prevezen u bolnicu, pipše Metro.co.uk.

"Odlučila sam ga odvesti u bolnicu, a on se prevrnuo na prednjem sjedalu automobila i briznuo u plač od neizdržive boli", ispričala je njegova majka Kylee.

Borio se s disanjem i neizdrživom boli na lijevoj strani pluća. Liječnici su tada otkrili razorne posljedice njegove loše navike. Dijagnosticiran mu je vrlo veliki pneumotoraks. Nemedicinskim rječnikom rečeno: lijevo plućno krilo mu se urušilo. Tijekom sljedeća četiri mjeseca, lijevo plućno krilo tinejdžera se urušilo još četiri puta.

Odstranili oštećeni dio pluća

U pokušaju da poprave štetu, liječnici su na kraju izveli pleurodezu - postupak koji stvara snažno prianjanje između pluća i stijenke prsnog koša kako bi se spriječilo ponovno nakupljanje tekućine. Međutim, to nije bilo dovoljno da se problem u potpunosti riješi.

Stoga je LeeRay podvrgnut postupku uklanjanja sluznice prsnog koša, poznatom kao pleurektomija. Tek tijekom LeeRayeve treće operacije, liječnici su uklonili oštećeni dio pluća - dajući tinejdžeru vrećicu njegovog vlastitog pocrnjelog organa, kao podsjetnik na to koliko je traume pretrpio vlastito tijelo. Sada 17-godišnjak kaže da "više nikada neće dotaknuti vejpe".

"Nikad nisam znala da vejp to može napraviti. Reklamiraju e-cigarete kao pomoć pri prestanku pušenja", rekla je majka.

Nije prvi slučaj

U listopadu 2023., 12-godišnja Sarah Griffin doživjela je kolaps pluća i provela je četiri dana u induciranoj komi zbog svojih teških navika vejpinga. Djevojčica iz Belfasta zapravo je počela vejpati s devet godina, redovito skrivajući svoje e-cigarete od majke rezanjem rupa u tepihu. Sarah, koja također ima astmu, sada ima trajno oštećenje pluća - posljedicu prolaska kroz 4000 udisaja vejpa (standardni vejp sadrži 600 udisaja) u samo nekoliko dana.

Sada kada je i LeeRay prošao kroz iskustvo bliske smrti, želi učiniti sve što može kako bi spriječio djecu da dožive sličnu sudbinu.

"Bila je to bol kroz koju nitko u mladoj dobi ne bi trebao prolaziti. Svima bih rekao da to ne rade", rekao je. Obitelj je odlučila zakopati LeeRayovo pocrnjelo plućno krilo u vrtu kako bi konačno mogli zaboraviti na ovo strašno iskustvo.

