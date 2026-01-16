Tinejdžer (14) bacio bombu vršnjaku u stan: Teško ozlijedio njega i majku (53)

Njemački tinejdžer (14), poznat policiji, raznio je bombom stan u Berlinu u srijedu rano ujutro. Bacio je zapaljivu napravu na balkon, a policija vjeruje da je napad bio usmjeren na vršnjaka koji živi u stanu s majkom i sestrom. U incidentu su ozlijeđeni dječak, koji je bio meta, i njegova majka (53), piše Fenix.

Kako je izvijestila njemačka policija, napad se dogodio u 7.35 sati ispred šesterokatnice na Feuchtwangerwegu u četvrti Neukölln. Prema izvješću, svjedok je vidio tinejdžera kako baca predmet na balkon u prizemlju i bježi.

Ubrzo nakon toga dogodila se silovita eksplozija. Balkon je bio zahvaćen plamenom, koji je dosegao pročelje do šestog kata.

Nagutali se dima

Razbili su se prozori i u stanu u kojem je bila eksplozija, ali i na katu iznad. Požar se proširio na ostatak stana. Četrnaestogodišnjak i njegova 53-godišnja majka nagutali su se dima.

Vatrogasci su brzo ugasili požar na balkonu i spriječili širenje požara na ostatak zgrade. Policajci su u blizini uhitili počinitelja na temelju opisa svjedoka. Majka i sin su prevezeni u bolnicu gdje su ih ostavili na liječenju. Prema informacijama policije, 14-godišnjak je poznati recidivist.

Djelomično izgorjeli stan je ograđen i zapečaćen. Susjedi izvještavaju da je eksplozija utjecala na cijelu zgradu. U stanu žive majka (53), sin (14) i kći (18). Napad je navodno bio usmjeren na 14-godišnjeg sina. Mediji izvještavaju da je bio izložen stalnom maltretiranju i napadima od strane sada uhićenog počinitelja. Istraga je u tijeku.

