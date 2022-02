Kina bi mogla napasti Tajvan nakon što je vidjela odgovor Zapada na brutalni rat Rusije u Ukrajini, upozorio je vodeći povjesničar, profesor europskih studija na Sveučilištu Oxford Timothy Garton Ash. Tvrdi da bi vojno preuzimanje otoka od strane Xija Jinpinga bio "najgori scenarij": "Komunistički vođa će razmišljati: 'Ako se drug Vladimir može izvući u Ukrajini, možda da i ja probam'", piše Daily Mail.

Također je upozorio da je "minimalni cilj" Vladimira Putina spustiti novu željeznu zavjesu nad istočnom Europom jer želi stvoriti novo carstvo. Upozorenja profesora Gartona Asha uslijedila su dan nakon što su tajvanske zračne snage podigle svoje borbene zrakoplove kako bi upozorile devet kineskih zrakoplova u svojoj zoni protuzračne obrane.

U isto vrijeme Putinove snage nastavile su jurišati Ukrajinom i do petka ujutro stigle do predgrađa Kijeva. Ash je rekao da je razorni sukob, u kojem su već stotine pobijenih, samo početak ruskih planova.

Zaglavljeni u Ruskom carstvu

Sinoć je za BBC Question Time rekao: "On je zapravo već napao Bjelorusiju, koja se nalazi odmah do Ukrajine. Zato što je stavio sve svoje snage tamo i one su tamo sve dok on želi da budu tamo. Tako da mislim da je minimalni cilj Vladimira Putina stvoriti novu željeznu zavjesu niz istočnu granicu NATO-a kako bi zemlje poput Bjelorusije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije bile zaglavljene u Ruskom carstvu sviđalo se to njima ili ne".

"Druga stvar koju treba istaknuti… a to mi je rekao vrlo visoki general NATO-a, jest da NATO i EU imaju vrlo bliske odnose s Ukrajinom dugi niz godina. Netko je jednom rekao da Ukrajina nije u NATO-u, ali NATO je u Ukrajini, Ukrajina nije u EU, ali EU je u Ukrajini. A ono što mi je ovaj general rekao je da imamo razne vrste partnera izvan saveza diljem svijeta... Jedan od njih je Tajvan. I naravno, ako netko pita koji je najgori scenarij, Xi Jinping misli 'pa ako se drug Vladimir može izvući u Ukrajini, možda da i ja odem u Tajvan".

