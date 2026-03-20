Teroristički napad u europskoj zemlji? Zapaljena tvornica za proizvodnju oružja

Požar je izbio petak ujutro u Pardubicama u Češkoj u skladišnoj hali koja pripada češkoj tvrtki za proizvodnju oružja LPP Holding, piše Nova.cz.

Vatrogascima je dojava stigla u 4.21 sati, a na teren je pristiglo 11 postrojbi iz okolnog područja, a u pomoć su im pružili i vatrogasci iz Chrudima.

Oko podneva je policija istaknula da su zaprimili informaciju da je za "jedna skupina preuzela odgovornost za napad" te da trenutačno provjeravaju vjerodostojnost tih informacija. U istragu se uključila i Sigurnosno-informativna služba koja surađuje s Nacionalnim centrom protiv terorizma, ekstremizma i kibernetičkog kriminala (NCTEKK) i Glavnim javnim tužiteljstvom u Pragu zbog sumnje na počinjenje terorizma.

Povezano s Gazom?

Prije nekoliko godina tvrtka je objavila da želi proizvoditi i razvijati dronove u s izraelskom tvrtkom Elbit Systems pa se smatra da bi to mogao biti razlog velikog požara. Prema riječima premijera Andreja Babiša, informacija da je požar možda namjerno podmetnut u vezi sa sukobom u Gazi je "vrlo ozbiljna "

Zahvaćena dvorana ima dimenzije 25x35 metara. Ima armiranobetonsku konstrukciju koja se potpuno urušila zbog vrućine. Prema informacijama portala Nova.cz,, bila je prazna i nedavno je ispražnjena radi naknadne obnove.

Vatra je bila toliko jaka da je zahvatila i susjednu višekatnu upravnu zgradu. Prema prvim informacijama, i ona je uništena. "Jedna od dvorana, koja se većim dijelom sastoji od željezne konstrukcije, potpuno je uništena u požaru. Trenutačno radimo u upravnoj zgradi, gdje se požar proširio. Lokalizirali smo požar", rekli su vatrogasci.