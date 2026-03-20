Teroristički napad u europskoj zemlji? Zapaljena tvornica za proizvodnju oružja
Oko podneva je policija istaknula da su zaprimili informaciju da je za 'jedna skupina preuzela odgovornost za napad' te da trenutačno provjeravaju vjerodostojnost tih informacija
Požar je izbio petak ujutro u Pardubicama u Češkoj u skladišnoj hali koja pripada češkoj tvrtki za proizvodnju oružja LPP Holding, piše Nova.cz.
Vatrogascima je dojava stigla u 4.21 sati, a na teren je pristiglo 11 postrojbi iz okolnog područja, a u pomoć su im pružili i vatrogasci iz Chrudima.
Oko podneva je policija istaknula da su zaprimili informaciju da je za "jedna skupina preuzela odgovornost za napad" te da trenutačno provjeravaju vjerodostojnost tih informacija. U istragu se uključila i Sigurnosno-informativna služba koja surađuje s Nacionalnim centrom protiv terorizma, ekstremizma i kibernetičkog kriminala (NCTEKK) i Glavnim javnim tužiteljstvom u Pragu zbog sumnje na počinjenje terorizma.
Povezano s Gazom?
Prije nekoliko godina tvrtka je objavila da želi proizvoditi i razvijati dronove u s izraelskom tvrtkom Elbit Systems pa se smatra da bi to mogao biti razlog velikog požara. Prema riječima premijera Andreja Babiša, informacija da je požar možda namjerno podmetnut u vezi sa sukobom u Gazi je "vrlo ozbiljna "
Zahvaćena dvorana ima dimenzije 25x35 metara. Ima armiranobetonsku konstrukciju koja se potpuno urušila zbog vrućine. Prema informacijama portala Nova.cz,, bila je prazna i nedavno je ispražnjena radi naknadne obnove.
Vatra je bila toliko jaka da je zahvatila i susjednu višekatnu upravnu zgradu. Prema prvim informacijama, i ona je uništena. "Jedna od dvorana, koja se većim dijelom sastoji od željezne konstrukcije, potpuno je uništena u požaru. Trenutačno radimo u upravnoj zgradi, gdje se požar proširio. Lokalizirali smo požar", rekli su vatrogasci.