Neovisna komisija koju je formirala Katolička crkva 2018. godine u Francuskoj istraživala je seksualna zlostavljanja u francuskoj crkvi i utvrdila da su u zadnjih 70 godina katolički svećenici i druge osobe u crkvenim institucijama silovali i zlostavljali više od 330.000 djece. "Među francuskim stanovništvom, starijim od 18 godina, 216 000 plus-minus 50 000, to je broj koji se uzima s 95 postotnom sigurnošću. To je broj žrtava koji su kao maloljetnici bili seksualno zlostavljani od strane svećenika ili časnih sestara", rekao je Jean Marc Sauvé, predsjednik Nezavisne komisije za seksualna zlostavljanja u Crkvi.

"Dodamo li broju 216.000, žrtve od strane laika u crkvenim misijama, plaćenim ili dobrovoljnim, na primjer na vjeronauku, katekizmu ili katoličkim obrazovnim ustanovama ili pokretima mladih, broj žrtava ide od 216.000 na 330.000. Više od 34 posto zlostavljanja u Katoličkoj crkvi počinili su laici", pojasnio je Sauvé.

Većina žrtava - dječaci

Većina žrtava bili su dječaci, a francuski biskupi su se ispričali. "Stidim se i užasnut sam i odlučan djelovati kako bi odbijanje da vidimo i čujemo skrivanjem ili prikrivanjem činjenica kao i nespremnost da se počinitelji javno osude - nestanu iz stavova crkvenih vlasti, svećenika, vjernika. I vjerujte da govorim u ime svih biskupa", priznao je Eric de Moulins Beaufort, predsjednik francuske biskupije.

Ipak, Francuska je, uz Irsku, jedna od rijetkih država koja je uopće provela ovakvu istragu, dok to mnoge zemlje i dalje odbijaju.

Izuzetak nije ni Katolička crkva u Hrvatskoj, ali Kaptol nastoji zataškati takve afere. Crkveni pedofili stoga, umjesto u zatvoru, završavaju uglavnom u prijevremenoj mirovini.

Prvi svećenik koji je zbog bludničenja nad dječacima završio u zatvoru je Drago Ljubičić s Raba. On je 2009. pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog tog čina, no Ljubičić je iz zatvora izašao 2012. godine, sedam mjeseci prije isteka kazne. Proglašen je krivim za bludničenje nad petoricom dječaka u dobi od 8 do 11 godina.

"Na primjer kad smo išli sa skupom ministranata na neki izlet kad bi igrali nogomet onda bi on prilazio gura ti majicu od napred do genitalija iza po guzici da se ne bi prehladio. Onda su nas bili istukli jer kako možeš pričati takve stvari o svećeniku", ispričala je 2007. godine anonimna žrtva svećenika Ljubičića.

Milas: 'Ignoriraju se evidentni problemi'

Doktor pastoralne teologije i socijalne etike iz Graza, Dalibor Milas, za RTL Direkt je objasnio fenomen pedofilije u Katoličkoj crkvi i kakvi su razmjeri toga zla u Hrvatskoj crkvi.

"Obrazac u Hrvata, dakle način postupanja tih takozvanih velikodostojnika je u svim zemljama više manje sličan. Dakle, žrtve se u pravilu ne shvaćaju previše ozbiljno, predatori ili zločinci se redovito premještaju sa župe u drugu župu, zatvaraju se oči, ignoriraju se evidentni problemi.

Ono što je stvarno potrebno naglasiti je da nisu svi članovi klera pedofili, nisu svi odgovorni, dakle ovdje je riječ o sustavu koji je doslovno zakazao. Riječ o sustavu koji je iznevjerio ljude, o sustavu koji je na užasan način iskoristio ranjivost onih najmanjih, a to su djeca, i uništio ih je, oštetio za cijeli život", rekao je Milas.

Kazao je kako je riječ o ljudima koji su lišeni bilo kakve društvene odgovornosti i straha pred zakonom. "Doslovno su institucionalizirali grijeh sebi u korist, a drugima na sramotu. u cijeloj ovoj priči ono što je najstrašnija stvar je što smo se mi više posvetili nekakvoj obrani ugleda crkve, imidža crkve u javnosti umjesto da smo priskočili u pomoć, zaštitili žrtve", dodao je.

Milas je rekao da konkretan razlog ne postoji. "Ovdje je problem sustava, a ne pojedinca. Sustav je pružio utočište psiho-poremećenim osobama koje su očito iz takvih razloga odlučile pronaći utočište u crkvi. dakle imale su pristup djeci, imale su nevjerojatnu slobodu u svojim zlodjelima. konkretan razlog zašto je to tako još uvijek nemamo, celibat se ne može navesti kao razlog", smatra doktor pastoralne teologije i socijalne etike.