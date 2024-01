"Nakon što su u svim pokrajinama vođeni kolektivni pregovori, a rezultata nema, sada je došlo vrijeme da se izvrši veći pritisak na poslodavce", kaže Christine Behle, zamjenica predsjednika sindikata ver.di.

Sindikat strojovođa Njemačke (GDL) je u ponedjeljak (29.1.) prijevremeno prekinuo višednevni štrajk u Njemačkoj željeznici (Deutsche Bahn). Za njih sada do 3. ožujka vrijedi takozvana "obveza na mir", što znači da ne smije biti štrajkova, piše Deutsche Welle.

No to se ne odnosi na štrajkove sindikata ver.di. "Imamo potpuno drugačiji stil od GDL-a", objašnjava Behle. "Nije nam cilj da štrajkamo danima i tjednima. Međutim, na kraju krajeva, to ovisi o ponašanju poslodavaca."

Bez rješenja u prvoj rundi pregovora

Sindikat je početkom prosinca pokrenuo novu rundu kolektivnog pregovaranja za zaposlene u lokalnom javnom prijevozu i predao zahtjeve u svih 16 pokrajina. Pregovori se sada vode u svim pokrajinama istovremeno, osim u Bavarskoj.

Prema sindikatu, pregovora se sa 130 komunalnih udruženja poslodavaca i za ukupno 90.000 zaposlenih. Prošli tjedan, tijekom prve runde pregovora, nigdje nije postignuto rješenje.

Kanta umjesto WC-a

"Opterećenje zaposlenih i nedostatak osoblja u javnom prijevozu sve su veći. Pritisak na poslu sve je veći. Rješenja se moraju brzo pronaći", priopćio je sindikat prije nekoliko dana.

Drastičan nedostatak radnika u javnom prijevozu svuda dovodi do ukidanja redovnih linija i ogromnog prekovremenog rada za zaposlene, objašnjava Andrea Becker predstavnica sindikata u saveznoj pokrajini Sjeverno Porajnje i Vestfalija. "Ovako dalje ne može."

Uvjeti rada u lokalnom prijevozu su dijelom vrlo loši, kaže i Christine Behle iz predsjedništva sindikata. Ima slučajeva da radnici javnog prijevoza sa sobom u autobus nose kante, jer u radno vrijeme nemaju vremena otići u WC. "To su nehumani uvjeti", kaže i dodaje da je to samo jedan od mnogih drastičnih primjera.

Što traži sindikat u ime 90.000 radnika?

Prema sindikatu, zahtjevi se razlikuju od pokrajine do pokrajine, ali u suštini se prije svega radi o poboljšanju uvjeta rada i rasterećenju radnika, a ne o plaćama.

To su pitanja kao što su skraćenje tjednog radnog vremena uz punu plaću, kraće smjene, bolje, odnosno dugoročnije planiranje rada po smjenama, dodatni dani za odmor za radnike koji rade noću i u smjenama, skraćenje neplaćenog radnog vremena koje nastaje putovanjem od tvrtke do mjesta gdje se preuzima vozilo i počinje vožnja, produženje odmora između vožnji i više dana godišnjeg odmora.

Na primjer, u Berlinu sindikat, između ostalog, zahtijeva i više vremena na krajnjim postajama, prije nego što autobus ili tramvaj krenu u suprotnom smjeru. Zahtijeva se i veći regres za odmor.

U Brandenburgu, Saarlandu, Saskoj-Anhaltu i Tiringiji pregovori su složeniji, jer se tamo pregovara i o većim plaćama. U Brandenburgu sindikat traži za zaposlene u lokalnom javnom prijevozu 20 posto veće plaće, ali najmanje 650 eura više. Rok važenja novog kolektivnog ugovora trebao bi biti dvanaest mjeseci.

Zašto Bavarska nije pogođena štrajkom?

U 20 gradova u Bavarskoj, kao što su München, Nürnberg, Augsburg ili Regensburg, koji i dalje sami upravljaju svojim javnim prijevozom - metro, tramvaji i autobusi nastavit će raditi, potvrdio je sindikat ver.di. Za razliku od drugih pokrajina, kolektivni ugovor u Bavarskoj vrijedi do kraja godine, što znači da do tada nema štrajkova.

