Talibani su u nedjelju ušli u prijestolnicu Afganistana, Kabul. Mnogi građani i diplomatsko osoblje pokušavaju pobjeći, a na ulicama je kaos i panika.

Dok talibani u predgrađu čekaju mirno preuzimanje grada, stanovnici su pojurili po spas - ispred banaka se stvaraju gužve jer mnogi žele podići svoje ušteđevine, a mnogi su pred stranim veleposlanstvima u redovima za vizu, javlja RTL Danas.

"Iz banke nam kažu da nemaju gotovine, pa da čekaju da dobiju novac, pa onda da ga broje, samo dođu i odu", tvrdi Abdul Mossawer.

Predsjednik prvo obećao sigurnost svima, pa ubrzo pobjegao

Afganistanski predsjednik i službene vlasti svima su obećali sigurnost, rekavši kako je "grad siguran" i da "neće biti napada". "Dogovor je za veliki grad Kabul da se vlast mirno prenese na privremenu upravu", poručio je Abdul Satar Mirzakwal, v. d. afganistanskog ministra unutarnjih poslova.

No, nekoliko sati kasnije svi su pobjegli iz zemlje, navodno u Tadžikistan.

A iznad američkog veleposlanstva danas cijelog dana prelijeću helikopteri, evakuiraju se diplomati te uništavaju povjerljivi dokumenti i iznosi sve što ne smije u ruke talibana.

Jedini izlaz trenutno je zračna luka jer talibani drže sve granične prijelaze. Također, taliban su poručili kako neće biti osvete, a istodobno su iz kabulskog zatvora oslobodili 5 tisuća zatvorenika, uglavnom talibana.

Uklanjanje tragova zapadnjačkog života

U afganistanskoj prijestolnici već se uklanjaju tragovi zapadnjačkog načina života, a još je neizvjesno što ih čeka. "Ne bojim ih se. Nismo mi ljudi koji će se vratiti u mračno doba. Ja sam djevojka i nije me briga ni za koga. Ni za Pakistan, ni Ameriku, ni za koga. Tu sam. Čak i ako me danas ubiju, ako me identificiraju, nije me briga za njih. Čega bih se trebala bojati? Ovo je moja domovina, moja zemlja", rekla je Miriam iz Kabula.

U Afganistanu se nalazi i 30-tak hrvatskih državljana koji su svi u postupku povratka koji organiziraju njihovi poslodavci. Prošle su godine povučeni i zadnji hrvatski vojnici nakon 17 godina u vojnoj misiji.

"Taj pokušaj izgradnje države u takvom društvu, toliko podijeljenom, nerijetko plemenski organiziranom, očito nije uspio i to je lekcija koju ćemo na međunarodnoj razini morati dobro razmotriti", rekao je premijer Andrej Plenković.

Izgubljeni svi veći gradovi

Povlačenjem Amerikanaca, afganistanska vojska u par tjedana izgubila je sve veće gradove. Jutros su talibani osvojili i Jalalabad, a objavili su i snimke iz Mazari Sharifa. Ušli su u rezidenciju zloglasnog afganistanskog generala Abdula Rašida Dostuma, koji je pobjegao, i objavili snimke sve raskoši koju su zatekli. Dostum je bio ključni američki saveznik protiv talibana, a poznat je po ubijanju zatvorenika koje je žive gazio tenkom.

U Afganistanu je i do sada bila humanitarna kriza, sada se očekuje njezin vrhunac. Albanija i Kosovo već su najavile prihvat dijela afganistanskih izbjeglica.

Jedan od osnivača Rise to Peace, organizacije koja radi na osnaživanju mira i tolerancije za sprečavanje terorizma i ekstremizma u svijetu, Afganistanac Ahmad Shah Mohibi za N1 se javio iz Washingtona i prokomentirao situaciju u Afganistanu. Naglasio je da je bez obzira na pregovore teško vjerovati talibanima.

'Talibanima je teško vjerovati'

Mohibi smatra da je politika predsjednika koji je u nedjelju pobjegao iz zemlje, uništila Afganistan. “Afganistanski predsjednik je otišao u Tadžikistan kao i neki drugi dužnosnici. Oformljeno je posebno vijeće, oni će se pobrinuti za prijenos vlasti, talibani su preuzeli policiju i rekli da neće ući u Kabul dok ne bude potpisanog sporazuma o mirnom prijelazu.

Kad sam početkom godine bio u Kabulu bila je neizvjesnost, ljudi su vjerovali da će pregovori dovesti do mira, no danas gledamo provincije, različite bataljune, dijelove zemlje gdje su talibani preuzeli vlast. Jedan general je danas doručkovao s talibanima. Danas je ministar obrane tvitao da su im ruke vezane i da je njihova domovina prodana. Sad govorimo o tome da se ova pobunjenička skupina nastanila u predsjedničkoj rezidenciji i doći će do odluke što će se dogoditi dalje. Tijekom godina se tražilo političko rješenje, odstupanje predsjednika i traženje kompromisa. Predsjednik do jučer nije htio odstupiti i takva je politika uništila Afganistan posljednjih 40 godina”, rekao je Mohibi.

Dodao je da su sva veleposlanstva zatvorena. “Nedavno sam razgovarao s nekima koji odlaze helikopterima, avionima, pripadnici nevladinih organizacija i veleposlanstava. Teško je vjerovati talibanima", dodao je.

'Došlo je do dogovora iza zatvorenih vrata'

Ističe da je Afganistan predan talibanima. “Došlo je do dogovora iza zatvorenih vrata, ne znamo o čemu se radi. Jučer sam razgovarao s ljudima iz sjevernog Afganistana koji su zamalo zarobljeni i jedan od generala mi je rekao da su odbili talibane do Mazar-i-Sharif i u pet popodne su ušli da je cijeli bataljun napustio, tj. pobjegao bez borbe i otpora. Bilo je otpora afganistanh boraca, ali nešto se dogodilo, a to treba istražiti međunarodna zajednica. Zašto su bez otpora mnoge provincije pale u ruke talibana? Čak je u Kabulu došlo do toga. Nešto se dogodilo. Kao što je ministar obrane rekao – domovina je prodana, moramo vidjeti tko ju je prodao", poručio je.

Govoreći o tome kakav život ljudi mogu očekivati, Mohibi je rekao da se talibani pokušavaju otvoriti svijetu, no određenih se ideologija i politika sigurno neće odreći. Dodao je kako u Kabulu ima rođake i prijatelje koji se boje da će ih talibani ubiti, ali se boje i budućnosti. "Radi se o talibanima, pobunjeničkoj skupini kojima je teško vjerovati, no psihološko ratovanje i politika posljednjih tjedana bila je ta da se ne naudi ljudima, da talibani poruče da su drukčiji.

'Talibani žele poručiti da su drukčiji, ali nisu. Ideologija im je ista'

No, nisu drukčiji, ideologija im se nije promijenila. Danas je jedan njihov glasnogovornik objavio na Twitteru da ne ulaze u Kabul i da svi koji jesu u Kabulu, ne predstavljaju talibane. Rekao je da su talibani preuzeli ključna mjesta da spriječe uništavanje grada. To je vojna igra. U Kabul ulaze pod drugim imenom. Međunarodna zajednica se mora umiješati i pobrinuti da nema krvoprolića i da se ne ponovi priča iz 90-tih. Talibani se žele povezati sa svijetom, ali i dalje imaju isto mišljenje u pogledu prava žena, obrazovanja i to ljudi ne žele", rekao je Mohibi za N1.

Komentirajući situaciju u kojoj se sad čini da se samo igralo demokracije, i to uzalud, Ahmad Shah Mohibi rekao je kako je Afganistan devedesetih godina prošloga stoljeća bio odvojen od svijeta.

"No sad su afganistanska djeca budućnost i želimo se pobrinuti da se njihovi glasovi čuju. Sve je više djevojčica u školama, situacija je bolja. Talibani žele preuzeti, ali mislim da nisu laki za surađivati, mislim da imaju strategije i politike koje žele uvesti. No, mislim da će biti otpora od strane Afganistanaca. Oni to neće prihvatiti", zaključio je Mohibi.