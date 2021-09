Prije nepuna tri tjedna za njih je sve izgledalo kao bajka. S uzdignutim puškama i raketnim bacačima na ramenima, a neki od njih i sa šlapama na nogama, slavodobitno su ušetali u Kabul, afganistansku prijestolnicu za koju se očekivalo da će se barem pokušati braniti. To se nije dogodilo pa su tako talibani vrlo brzo paradirali predsjedničkom palačom, "vježbali" u tamošnjoj teretani, glupirali se u gradskom luna parku...

Bajci je sada kraj, treba raditi tj. treba se sada prihvatiti onoga za što su se borili, a to je vladanje Afganistanom. Kako sada stvari stoje, čini se da to neće ići tako lako. Većina vladinih službi, među kojima su i one najbitnije, u Kabulu trenutačno ne funkcionira. Talibani su dužnosnike dosadašnje vlade pozvali da nastave raditi svoj posao. Neki su ih i poslušali, ali to ipak nije dovoljno.

Ljudi talibanima ne vjeruju

Sve dublja ekonomska kriza, kao i nedostatak novca, hrane i goriva ometaju uspostavu normalnog funkcioniranja države, a talibanima u prilog ne ide niti nepovjerenje javnosti.

Iako se u prvi mah tako čini, talibani u Kabul nisu došli nepsremni. Godinama su se pripremali na preuzimanje vlasti, razvijali vladu u sjeni, a okupili su i brojne stručnjake, osobito iz područja zdravstvene skrbi i obrazovanja. Mawlawi Bakhtar Sharafat, jedan od dužnosnika prijašnjeg talibanskog režima, prije tri godine imenovan je čelnikom Komisije za javne radove. Pod njegovu nadležnost stavili su održavanje cestovne infrastrukture i mostova.

Dan nakon pada Kabula, 16. kolovoza, nazvao ga je jedan od čelnih talibanskih lidera Mawlawi Muhammad Yaqoub i poručio mu da hitno dođe u glavni grad i preuzme ministarstvo. S njim su krenuli i neki njegovi suradnici, piše New York Times. Kad je stigao u sjedište Ministarstva javnih radova, čiji je čelnik pobjegao, preostalim djelatnicima poručio je da se ne trebaju bojati za sebe niti za svoja radna mjesta.

Bolnice bez struje i kisika

Jedan od onih koji je ostao na funkciji je afganistanski ministar zdravstva Wahid Majrooh. Odbio je ponudu da pobjegne zajedno s predsjednikom Ghanijem.

"Odlučio sam ostati na svojoj poziciji i preuzeti rizik. Odem li ja, otići će i svi moji direktori i savjetnici", izjavio je nakon što su talibani preuzeli Kabul.

A kakva je situacija danas?

"Većina ministarstava ne funkcinonira, na sreću, 90 posto djelatnika ministarstva zdravstva vratilo se na svoja radna mjesta", kaže Majrooh koji se sada suočava s novim velikim problemom, a to je nedostatak novca. Sjedinjene države kao i većina zapadnih vlada zamrznule su svoje donacije, a zdravstvo je o njima gotovo u potpunosti ovisno.

"Nismo očekivali da će nam tako brzo prestati slati novac. U bolnicama već nedostaje kisika, neke su i bez struje, a nemaju niti dovljno goriva za agregate", kaže Majrooh.

'Imamo zajedničke interese sa zapadom'

Zabihullah Mujahid, glavni glasnogovornik talibana, poručuje da će nova vlada biti formirana na religijskim temeljima:

"Narod Afganistana 20 godina borio se za uspostavu islamističkog sustava. Imali smo pet izbora i svi su bili korumpirani. Svaki put bi došao neki Amerikanac koji bi na kraju odlučio o rezultatu. Mi ne želimo prekid suradnje sa zapadom jer imamo puno zajedničkih interesa među kojima su borba protiv terorizma, sprečavanje proizvodnje opijuma i kontrola izbjegličkog vala", poručuje Mujahid.

Govoreći o novom režimu, istaknuo je da će talibani sigurno odvajati muškarce i žene u školama i na radnim mjestima, ali ženama će biiti dopušteno raditi i studirati kao i napuštati dom bez muške pratnje.

No, talibanski režim ipak će ostati "tvrd" jer, kako kaže Mujahid, demokracija za njih nije prihvatljiva:

"Neki principi demokracije u kontradikciji su s principima islama. Primjerice, u demokraciji su ljudi suvereni, a u islamu ljudi nisu suvereni - suveren je Bog kao i Kur'an", poručuje.

Novu vladu vodit će Mula Baradar

Suosnivač talibanskog pokreta Mula Baradar vodit će novu afganistansku vladu, rekli su u petak izvori iz te islamističke skupine, dodajući da će ta informacija uskoro biti i objavljena.

Baradaru, koji vodi politički ured talibana, na visokim položajima u vladi pridružit će se i Mula Mohamad Jakub, sin pokojnog talibanskog utemeljitelja Mule Omara, i Šer Mohamad Abas Stanekzai, rekla su tri izvora.

"Svi najviši čelnici stigli su u Kabul, gdje su u posljednjoj fazi pripreme za objavu nove vlade", rekao je talibanski dužnosnik Reutersu, pod uvjetom da ostane anoniman.

Legitimitet vlade u očima međunarodnih donatora i ulagača bit će ključan za gospodarstvo koje se bori sa sušom i posljedicama razaranja u sukobu u kojem je ubijeno oko 240.000 Afganistanaca.

'Katastrofa dolazi'

Humanitarne skupine upozorile su na nadolazeću katastrofu, a gospodarstvo, koje se godinama oslanja na milijune dolara inozemne pomoći, blizu je kraha.

Mnogi Afganistanci borili su se da prehrane obitelji usred velike suše, prije nego što su talibani preuzeli vlast, a glad bi sada mogla pogoditi milijune ljudi, kažu agencije za pomoć.

"Od 15. kolovoza vidjeli smo kako se kriza ubrzava i pojačava, s gospodarskim kolapsom koji prijeti ovoj zemlji", rekla je za Reuters iz Kabula Mary-Ellen McGroarty, voditeljica Svjetskog programa za hranu u Afganistanu.