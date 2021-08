Talibani neće pristati na produljenje evakuacije iz Afganistana, rekao je glasnogovornik militantne islamističke organizacije za britanski kanal Sky News u ponedjeljak.

"Ako SAD ili Velika Britanija budu tražili dodatno vrijeme za nastavak evakuacija - odgovor je ne. Ili će biti posljedica", rekao je Suhail Šahin, član talibanskog izaslanstva u Dohi, glavnom gradu Katara.

"To je crvena linija. Američki predsjednik Joe Biden objavio je da će se 31. kolovoza povući sva njihove vojne snage. Znači, ako rok produlje, to znači da se produljuje okupacija premda to nije potrebno. To će stvoriti nepovjerenje među nama. Namjeravaju li nastaviti okupaciju, to će izazvati reakciju."

Biden: Evakuacija će biti teška i bolna

Šahin je veliku gužvu u zračnoj luci u Kabulu objasnio željom mnogih da pobjegnu od siromaštva u Afganistanu. Strah od talibanske represije koristi se kao izgovor i neutemeljen je, rekao je.

Rekao je da su izvješća o osveti talibanskih pripadnika prema novinarima, bivšim vladinim zaposlenicima i drugim navodnim suradnicima 'sve lažne vijesti'. Svaki incident bit će istražen, a oni koji su krivi bit će odgovorni, rekao je.

Joe Biden, čini se, ne zagovara produljenje roka za povlačenje te kaže kako je posve jasno da će 'evakuacija tisuća ljudi iz Kabula biti teška i bolna'.

"Bez obzira kad je krenula, kad je sve počelo. To bi bilo tako i da smo krenuli mjesec dana ranije ili mjesec dana kasnije. Ne postoji način da se ovoliko ljudi evakuira bez boli i strašnih prizora koje vidite na televiziji. To je činjenica."

Johnson želi uvjeriti Bidena da produži rok

Rekao je i da je oko 11.000 ljudi prebačeno iz Kabula u svega 36 sati te da se dužnosnici obrane nadaju kako se operacija evakuacije neće morati produljivati. Kaže i kako je prvi prioritet izvući iz Kabula sve američke državljane što je prije i sigurnije moguće.

Boris Johnson se priprema održati sastanak s čelnicima G7 skupine kako bi uvjerio Bidena da produlji rok za povlačenje američkih snaga.

Velika Britanija ovog tjedna želi udvostručiti broj avionskih letova u Kabulu na 12.000, ali Johnson razumije da uspjeh misije ovisi o tome hoće li američke trupe zadržati kontrolu nad zračnom lukom Kabul, piše Daily Mail.

Vozač Ubera uspio pobjeći

Jedan od onih koji je uspio pobjeći usred kaosa na aerodromu u Kabulu bio je vozač Ubera koji je tri dana očajnički pokušavao pobjeći od talibana. Helmand Khan prebačen je na sigurno na let RAF -a sa svojom djecom nakon što je posjetio rodbinu u Afganistanu.

Taksist iz zapadnog Londona ranije je viđen kako televizijskoj ekipi gura svoju britansku putovnicu dok pokušava ući u kompleks u kojem je britansko veleposlanstvo smjestilo evakuirane osobe.