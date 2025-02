Albanski premijer izgubio živce, udario po stolu i počeo psovati: 'Je** se, je** se'

Dan nakon uhićenja gradonačelnika Tirane Eriona Veliaja, albanski premijer Edi Rama u utorak je u prijenosu uživo na društvenim mrežama odgovarao na pitanja građana.

U jednom trenutku, pojavili su se problemi s prijenosom, koji su ga vidno iznervirali. Prvo se uhvatio za glavu, pa je frustrirano udario po stolu. Zatim je prekrio kameru i počeo psovati na engleskom jeziku. "Je** se, je** se", govorio je Rama. Prijenos je tada završio.

Viralna snimka

Snimka je ubrzo postala viralna, a i sam Rama objavio ju je na svojim društvenim mrežama. "Jako mi je drago da je taj trenutak ostao na Instagramu jer je to trenutak koji dijeli one koji su ovdje dušom, srcem, one koji su ovdje kao oni treneri na bijeloj liniji koji bodre momčad, koji se bore za momčad, koji udaraju šakama po glavi kad ekipa ne zabija", rekao je Rama, javlja Tirana post.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iznijeli su sjekiru kako bi rekli Albancima - 'Vidite, ovo je opasno, nemojte glasati za ovo', ali Albanci su vam dali odgovor. Tko se ne ljuti na telefon, a ovdje nije riječ o telefonu, ovdje je riječ o strasti za Albaniju, za pravdu, demokraciju i za Europu u Albaniji", dodao je premijer.

POGLEDAJTE VIDEO: Oporba u albanskom parlamentu aktivirala dimne bombe u znak protesta za državni proračun: 'Ova bitka nema povratka'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa