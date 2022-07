Vojni analitičar Igor Tabak za N1 je analizirao rat u Ukrajini. Ističe da iako su Ukrajinci vjerojatno spremni za protunapad, dodaje kako je za njih puno važnija kvalitetna obrana.

'Bolje je biti u dobroj obrani i pustiti da Rusi troše resurse'

"Jednako je bitno da za to vrijeme uspiju odolijevati ruskim napadima. S ukrajinske strane bolje je još uvijek biti u dobroj obrani i pustiti protivnika da troši resurse. Vidi se da pripremaju i skupljaju snage, a kad će konkretno krenuti u ofenzivu, taj trenutak treba pažljivo odabrati. Meni se čini da se taj trenutak na jugu oko Hersona bliži", kaže. Komentirao je i slanje naoružanja Ukrajini iz SAD-a.

'Ljudi često vole bajke'

"Problem je u tome da ljudi često vole bajke i vole priče iz filmova. Da, američko naoružanje pristiže i radi razliku, ali treba sagledati sa zrnom soli, koliko 16 bacača može napraviti razliku na tako velikoj fronti. Ono što se vidjelo s lanserima raketa na kotačima, njima se krenulo gađati skladišta streljiva i goriva, što je najviše Ukrajince mučilo. Takav promet topništva, traži i promet logistike. To obično traži i niz skladišta. Tu je jedan lanac i željeznica i kamiona i pretovarnih točaka", objašnjava.

Napomenuo je da je ruski ritam napadnih djelovanja jako pao. "Ukrajinska vojska sad s dodatnim službama doseže gotovo milijun ljudi. Tih milijun ljudi nisu svi jednako uvježbani, ali taj jedan omjer na fronti su Rusi nadomještali, a to im zadnjih tjedana ide nešto lošije", kazao je.

Sve manji pomaci koji troše resurse

A koliko je Rusija uspjela nakon 154 dana rata? "To je jako teško pitanje", odgovara Tabak. "S jedne strane, od početka sukoba pa do danas, ruska strana ograničava svoje djelovanje na uža područja i to im ide. To su sve manji pomaci koji troše resurse i to se teško nadomješta. Ukrajinci isto imaju puno problema. Također imaju velike gubitke", objašnjava.