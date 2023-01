Od početka nove godine pojačala se ruska ofenziva na gradić Bahmut, točnije na mjesto Soledar u kojem ukrajinski branitelji spašavaju sjevernu crtu obrane u toj regiji. Osvajanje Bahmuta nije nešto što bi preokrenulo rat u Ukrajini, smatra Igor Tabak, vojni analitičar.

"Bahmut je u teškoj situaciji, ali nije opkoljen. To još uvijek nije situacija usporediva s Vukovarom ili takvom nekakvom uspomenom iz Domovinskog rata. To je jedno teško bojište koje bi Rusima mnogo značilo, ako ništa kao simbolična pobjeda nakon dugo mjeseci. Ali to nije nešto što bi preokrenulo rat na neki način", rekao je Tabak za HRT.

'Najviše im nedostaje motivacije'

Tabak ističe da je ono što najviše nedostaje Rusima motivacija.

"Rusi imaju tehnike, imaju i vojske budući da su nešto dignuli u ovim jesenskim mobilizacijama, većina tog ljudstva nije te kvalitete da bi se koristila za napad, oni su i dalje kratki na jurišnim snagama. Ali ono što njima najviše nedostaje je motivacija", rekao je pa dodao:

"S druge strane Ukrajinci imaju puno motivacije i jasno im je što brane i zašto brane. Ljudstva imaju dovoljno, pričalo se o mobilizaciji, ali vidi se da ono ljudstvo koje je već mobilizirano, treba mu dodatna obuka i to je ono što im rješavaju Amerika i NATO, Europska unija i cijeli niz zemalja. Ne samo da im pomažu u obuci ljudstva, nego i najavljuju velike nove programe tijekom ove godine koji bi tu trebali priskočiti."

'Putin je nedovoljno uspješan'

"Za neki veći ukrajinski napad treba osigurati veće donacije vojne opreme. Napadna djelovanja traže skupljanje materijala, skupljanje streljiva, skupljanje vozila i onda njihovo otpuštanje kada se nađe pogodna točka koju neprijatelj slabije brani", rekao je.

Putin je za radikaliste nedovoljno okrutan, a Ukrajina nema mnogo izbora.

"Putin ima problema s tim da je nedovoljno uspješan i nedovoljno okrutan, i to je to što njemu radikali prigovaraju, oni bi žešće, jače i zapravo im je svejedno vodi li to Putin ili netko drugi dok im se ideje ostvaruju. Ukrajina je u situaciji da nema mnogo izbora. Prije koji dan Putin je službeno objavio božićno primirje, kojeg se prvi sam nije držao", rekao je Tabak.

"Pregovori su im dobri tako dugo dok na njima Ukrajina kapitulira, sluša sve što se traži, preda sve prostore, raspusti vojsku i po mogućnosti se raspadne. Takva situacija vladi u Kijevu ne samo da nije zamisliva, nego nije ni nužna budući da se njihova obrana drži, njihovi saveznici su pri ruci. Većina dosadašnjih nastojanja Rusije se izjalovila, ruski napad kako vrijeme ide ima resurse za sve uža i uža bojišta", rekao je Tabak.