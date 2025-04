Europa priprema odgovor; Britanski premijer: 'Svijet kakvog smo poznavali više ne postoji'

Europska komisija će sljedeći tjedan donijeti protumjere kao odovor na američke carine na uvoz alumnija i čelika, dok će odgovor na uvođenje carina na automobile i na carine od 20 posto za veliki broj proizvoda uslijediti nakon analiza i konzultacija s državama članicama.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je 2. travnja trgovinski rat cijelom planetu i najavio carine, minimalno 10 posto za sve, a za oko 60 zemalja još veće namete, koji stupaju na snagu u srijedu, 9. travnja. Europskoj uniji je odredio carine od 20 posto, a Kini 34 posto. I dalje ostaje nejasno hoće li najavljene carine ostati trajno ili su dio taktike za dobivanje ustupaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velika Britanija želi gospodarski sporazum

Europska komisija najavila protumjere za sljedeći tjedan

Moskva smatra izuzeće kao "važan signal" za bolje odnose

Netanyahu se sastaje s Trumpom

Vijetnam traži odgodu uvođenja carina

Vijetnamski čelnik To Lam zatražio je odgodu carina koje bi Sjedinjene Države trebale uvesti 9. travnja, i to za "najmanje 45 dana", prema kopiji potpisanog pisma koju je u nedjelju objavila AFP, piše The Guardian.

Vijetnam se suočava s carinama od 46%, što je jedan od najviših carina koje je uveo Donald Trump.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To Lam je u pismu zamolio Trampa da imenuje predstavnika koji će surađivati sa zamjenikom premijera Vijetnama, Ho Duc Phocom, kako bi se riješio ovaj problem. Također je izrazio nadu da će se osobno sastati s Trampom u Washingtonu krajem svibnja.

Netanyahu putuje u Washington

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington na sastanak s Donaldom Trumpom, gdje će razgovarati o carinama i drugim temama, piše BBC.

Prilikom ukrcaja na avion, Netanyahu je novinarima izjavio da je on "prvi međunarodni lider koji se sastaje s Trumpom" otkako su uvedene nove carine. Dodao je da to odražava njihovu osobnu povezanost i snažnu vezu između njihovih zemalja, koja je sada posebno važna.

Starmer: 'Svijet kakav smo poznavali više ne postoji'

U odgovoru na američke carine britanski premijer Keir Starmer poručio je: "Svijet kakav smo poznavali više ne postoji". Najavio je da će i dalje pokušavati postići gospodarski sporazum s SAD-om kako bi se izbjegao dio carina, ali je istaknuo i mogućnost da britanska vlada izravno intervenira kako bi zaštitila nacionalne interese.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tekstu za The Telegraph Starmer je naveo da će i dalje pokušavati postići trgovinski sporazum s SAD-om te najavio i moguću intervenciju države u tržište.

"Nekima to možda neće biti ugodno - ideja da država izravno utječe na tržište često je ismijavana. Ali, ne možemo se držati starih uvjerenja dok se svijet ovako brzo mijenja", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump je najavio carine s ciljem da potakne potrošače u SAD-u da više kupuju domaće proizvode i ojačaju američko gospodarstvo. No, najava je uz protumjere poput onih iz Kine izazvala pad burzovnih indeksa za više od 5 posto i strah od nove globalne recesije.

Tajvan pomirljivo prema Trumpovim carinama

Tajvan nije najavio nikakve protumjere nakon što je američki predsjednik Donald Trump povećao carine većini zemalja u svijetu, izvijestio je Guardian.

Tajvan, koji se suočava s novom carinskom stopom od 32 posto od strane SAD-a, najavio je umjesto toga 2,67 milijardi dolara potpore za poduzeća koja će biti pogođena američkim carinama.

Više pročitajte ovdje...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Važan signal normalizacije odnosa'

Nakon što je Donald Trump uveo carine na robu iz više od 180 zemalja, ali izuzeo Rusiju, prokremaljski list Izvestija interpretirao je taj potez kao "važan signal neke vrste normalizacije odnosa s Amerikom".

BBC piše da to nije prvi znak približavanja između dviju zemalja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od kada je Donald Trump ponovno preuzeo funkciju predsjednika, jasno je dao do znanja da želi poboljšati američko-ruske odnose. Održani su telefonski razgovori između Trumpa i Putina, a također su se održali visoki pregovori između dviju zemalja, kako o Ukrajini, tako i o diplomatskim odnosima između Moskve i Washingtona.

Indonezija neće uvoditi protumjere

Indonezijska vlada najavila je da neće odgovarati na carine koje je uveo Donald Trump, nakon što je američki predsjednik u srijedu uveo dodatnu carinu od 32 posto na indonezijski izvoz u SAD.

Ministar za ekonomska pitanja Airlangga Hartarto izjavio je u službenom priopćenju da će Jakarta nastojati pronaći rješenje putem pregovora.

Ova odluka dolazi nakon što su neke zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, također odlučile ne uvoditi carine prema SAD-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, nekoliko država, poput Kine, koje su posebno pogođene Trumpovim carinama, već su najavile protuudare.

EU sljedeći tjedan donosi protumjere

Europska komisija će sljedeći tjedan donijeti protumjere kao odgovor na američke carine na uvoz aluminija i čelika, dok će odgovor na uvođenje carina na automobile i na recipročne carine od 20 posto za veliki broj proizvoda uslijediti nakon analiza i konzultacija s državama članicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komisija je najavila razmjeran odgovor u visini do 26 milijardi eura, što odgovara gospodarskom opsegu američkih carina.

Što se tiče protumjera na američke carine na automobile i automobilske dijelove te na recipročne carine od 20 posto, Komisija ističe da neće žuriti, da želi sve podrobno analizirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump od danas naplaćuje carine: Koliko će poskupjeti tenisice i mobiteli?