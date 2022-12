Srpski Kurir objavio je veliki tekst o bivšem srpskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, odnosno o svjedočenjima brojnih aktera koji su svojevremeno bili u doticaju s Miloševićem.

Među svjedočenjima se našlo i jedno koje se odnosi na NATO-ovo bombardiranje Srbije 1999. godine, a u kojem je nekadašnii predsjednik Izvršnog vijeća Kosova Zoran Baki Anđelković prepričao razgovor Miloševića i bivšeg ruskog premijera Viktora Černomirdina.

On je, govoreći o Rezoluciji 1244, rekao da ona nije ni pobjeda ni poraz Srbije već da je to jednostavno prihvaćeno kako bi se zaustavilo bombardiranje SR Jugoslavije.

"Prijetili su da će srušiti hidroenergetski sistem. Te noći su bili pregovori, ja sam ujutro bio kod Miloševića. Poslije dogovora oko Kumanovskog sporazuma bili smo na terasi kod Miloševića. Došao sam se izboriti da ne bude 7 nego 15 dana za povlačenje vojske. Milošević je tada pitao Černomirdina „Da li će nam Rusija, ako ovo ne prihvatimo, pomoći na bilo koji način?“. Ruski ambasador je rekao: „Ne, mi ćemo se pridružiti daljem napadu na Jugoslaviju“. Tako je otvoreno rekao. Ruski generali su počeli plakati, ali su rekli da će oni stati uz svoju državu", ispričao je Anđelković u "Ćirilici".

Pismo za Lavrova

Još jedno svjedočanstvo o Miloševiću ispričao je odvjetnik Zdenko Tomanović, kada je bio pravni savjetnik Slobodanu Miloševiću u Hagu.

On je u intervjuu za Nedeljnik otkrio kako je izgledao njihov posljednji susret.

"Dan prije nego što je u ćeliji pronađen mrtav, Milošević me je zamolio da dođem nešto ranije kod njega u zatvor, i da njegovo, rukom napisano, pismo odnesem u Rusku ambasadu, sa zahtjevom da se to pismo preda ruskom ministru Sergeju Lavrovu. U tom pismu se žalio da ga u Tribunalu truju i tražio je da ga Rusija spasi i zaštiti. Ja sam odmah predao to pismo Ruskoj ambasadi, a prijem tog pisma je kasnije potvrdio i Lavrov. Dan kasnije, Milošević je pronađen mrtav", rekao je Tomanović.

Tomanović je jedini građanin Srbije koji je Miloševića vidio mrtvog u ćeliji.