Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) otkrili su kako je Iran obogatio uranij gotovo do razine koja je potrebna za nuklearnu bombu.

Iranci su dosegli razinu obogaćivanja uranija od 84 posto, a to je najviša zabilježena razina do sada. To je samo šest posto manja razina od praga od 90 posto koji je neophodan za stvaranje nuklearnog oružja.

Ovo je oktriće zabrinjavajuće uzevši u obzir sukob s i Izraelom koji nuklearni program vidi kao egzistencijalnu prijetnju.

Iran je do sada inzistirao da centrifuge u njegovim nukelarnim postrojenjima mogu obogatiti uranij samo do razine čistoće od 60 posto.

Režim, koji se sve više sukobljava sa Zapadom zbog paralizirajućih sankcija i potpore ruskoj vojsci u Ukrajini, sinoć nije odmah reagirao na izvješće.

Prema Bloombergu, inspektori IAEA-e pokušavaju potvrditi je li Iran namjerno obogatio uranij do te razine ili se slučajno nakupio u cijevima koje povezuju centrifuge na nuklearnim postrojenjima.

Izrael se sumnjiči da je zadnjih godina izveo niz preciznih napada na iranska nuklearna postrojenja kako bi usporio iranski nuklearni projekt.