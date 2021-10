Katolička crkva u Francuskoj osjeća sram i traži oprost nakon što je u javnost izašlo strašno izvješće prema kojem je najmanje 330 tisuća djece bilo žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici i zaposlenici crkvenih institucija u posljednjih 70 godina.

Još razornija činjenica je što se jasno kaže da je Katolička crkva godinama "sistematski" prikrivala te zločine nad djecom te nije učinila ništa kako bi ih spriječila. U izvješću stoji kako je čak 216 tisuća djece, od 1950. do 2020. godine, bilo žrtvama seksualnog nasilja od strane svećenika Katoličke crkve, dok su predatori za još 70 tisuća djece bili učitelji, vjeroučitelji i drugi pripadnici crkvene hijerarhije.

Najmanje 2900 seksualnih predatora

Većina žrtava bili su dječaci vrlo mlade dobi, još dok nisu ušli u adolescenciju. Neki od crkvenih predatora kroz dulje vrijeme zlostavljali su čak do 150 djece. Najniža procjena je da je u Katoličkoj crkvi u Francuskoj kroz to razdoblje ordiniralo od 2900 do 3200 seksualnih zlostavljača, a vrlo mali broj njih je sankcioniran po kanonskom pravu.

U izvješću stoji kako su razmjeri seksualnog zlostavljanja mnogo veći u Katoličkoj crkvi nego su u drugim institucijama, na primjer - državnim školama, odmaralištima ili sportskim klubovima. "Katolička crkva je, nakon uže obitelji i prijatelja, okruženja s najvećom prevalencijom seksualnog zlostavljanja", stoji u izvještaju.

Papa je stanje nazvao 'katastrofom'

Nakon što je objavljeno to razorno izvješće, papa Franjo je na audijenciji u Vatikanu prošlog tjedna rekao da je Katolička crkva, kao i on "posramljen" razmjerima seksualnog zlostavljanja djece. "Želim žrtvama izraziti svoju žalost i bol zbog traume koju su pretrpjeli. To je moj sram, naš sram, moj sram, zbog predugog razdoblja nesposobnosti Crkve da žrtve stavi u centar svoje zabrinutosti", kazao je.

Papa je u svibnju 2019. izdao uredbu u kojoj se traži od svih katoličkih svećenika i časnih sestara prijavljivanje seksualnog zlostavljanja i prikrivanja istog crkvenim vlastima. U lipnju je kazao da svaki biskup mora preuzeti odgovornost za "katastrofu" vezanu u krizu sa seksualnim zlostavljanjem od strane svećenika i drugih članova crkvene hijerarhije.

'Crkvena hijerarhija ispoljavala tolerantan odnos prema pedofiliji'

Sociolog religije i bivši diplomat koji je bio veleposlanik i pri Svetoj Stolici, Ivica Maštruko, kaže za naš portal da je upravo papa Franjo promijenio pristup temi svećeničkog seksualnog zlostavljanja djece.

"U pristupu toj temi nešto se malo promijenilo dolaskom pape Franje. On je stavio veći naglasak, odnosno, inzistirao je na raščišćavanju i sprečavanju tih pojava, ne samo pedofilije nego i nekih drugih pojava u poslovanju i postupcima Katoličke crkve", kazao je i dodao da se to posebno odnosi na odnos Crkve prema siromaštvu, bogatstvu, odnosima između Sjevera i Juga pa do naglašavanja skromnosti u ponašanju Katoličke crkve.

"U taj dio spadaju i postupci koji se odnose na pedofiliju, odnosno na kršenje ljudskih prava, odnosno odnosa Katoličke crkve, posebno svećenika, prema tim pojavama. Posebno je udario na postupke kojima je hijerarhija unutar Katoličke crkve, od kardinala i biskupa pa na niže, ispoljavala suviše tolerantan odnos prema pedofiliji odnosno postupcima koji su se unutar Katoličke crkve događa posebno među svećenstvom, a u koje su bili upetljani i neki viši dužnosnici sve do ranga kardinala", rekao je Maštruko. Kao konkretan potez pape Franje navodio da je on dao pristanak i prihvatio mogućnost da u takvim slučajevima visoki crkveni dužnosnici izlaze i pred civilne sudova.

Crkveni dužnosnici utjecali su i na policiju i sudove

Jedan od načina na koji je Crkva prikrivala, ali i davala prostor predatorima za traženje novih žrtava i za izbjegavanje kazni, je i prebacivanje svećenika, za koje se pojavila sumnja na seksualno zlostavljanje, iz jedne župe u drugu.

"Tek kada je to izazvalo sablazan javnosti, onda su poduzimane neke blage sankcije. Papa Franjo je inzistirao da se tome pristupi radikalnijim mjera. Rezultat toga je i osnivanje Papine komisije koja je istraživala slučajeve u Francuskoj jer su to sada zapanjujući podaci koji sada govore o stotinama tisuća slučajeva pedofilije", rekao je Maštruko.

Kao još jedan problem kod sankcioniranja seksualnih zlostavljača iz Katoličke crkve ističe se i činjenica da su crkvene vlasti to rijetko prijavljivale civilnim vlastima, ali i da su svojim utjecajem na civilne organe progona pokušavali zaštititi predatore.

"I u slučajevima kada se prijavljivalo, utjecaj, moral i osobni ugled Katoličke crkve je kod civilnih organa vlasti, policije i sudova, vodio prema svojevrsnom zataškavanju, odnosno neposvećivanju dovoljno pažnje takvim slučajevima. Radilo se o baratanju ugledom Crkve i utjecajem pojedinih osoba iz katoličke hijerarhije na policiju i pravosuđe da u tim slučajevima pripomognu zataškavanju tih slučajeva", zaključio je Maštruko.