Prvi susjedi Cetinjanina Vuka Borilovića (34) koji je jučer ubio desetero ljudi i tako zavio u crno njihove obitelji, ali i cijelo Cetinje, šokirani su zločinom i nemaju riječi utjehe za obitelji stradalih. "Nadvilo se neko zlo nad Cetinjem! Svi smo pognute glave, što nas je snašlo. Zvijer je ubila i djecu, nema opravdanja", kaže za Kurir starija susjeda. "Zavijeni smo u crno. Sve su to ljudi s kojima godinama dijelim dobro i zlo. Prvo je ubio djecu, pa kome su ona bila kriva? Ta ista djeca igrala su se s njegovom. I baš njegova djeca sada pitaju kada će ići kući kako bi se družili s njima. Kakva je to sudbina, što je to?", govori susjeda.

'Cijela obitelj je čudna, njegov brat se ubio'

Dodaje da je Vuk Borilović samo rešetao i ljudi su padali kao pokošeni: "Niko njemu nije učinio loše da strada od njega. Tko je on da nekome sudi?!", ljutito kaze i nastavlja: "Cijela obitelj je čudna, ne samo ubojica. Njegov brat se ubio prije 15 godina, kad je bio mladić, To je ostavilo veliki trag na cijelu obitelj Borilović."

'Neno je naš heroj!'

Za Nenada Kaluđerovića, koji je otvorio vatru na ubojicu i tako stao na kraj još većem masakru, kaže da je pravi heroj: "Neno je naš heroj! Duša naša, bez razmišljanja je odlučio stati na put Vuku i pogoditi ga. U tom trenutku ubojica se borio na zemlji s policajcem kojeg je upucao", kaže susjeda i dodaje: "Nitko ne zna gdje je on sada, ali vjerujem da će otići na policiju i porazgovarati s njima."

Podsjetimo, Vuk Borilović (34) jučer popodne je u cetinjskom naselju Medovina ubio 10 ljudi među kojima i dvoje djece, a ranio je šest osoba. Povod krvavom masakru navodno je novac koji su mu dugovali podstanari.

Na dan masakra imao zakazan dogovor kod psihijatra

Mještani kažu i da se ubojica u posljednje vrijeme ponašao čudno te pokazivao znakove paranoičnog ponašanja. Samo 15 dana prije stravičnog zločina, upao je kod susjeda i polomio mu stvari. Jučer popodne, prema riječima upućenih, trebao je otići u Psihijatrijsku bolnicu u Dobroti, zbog psihičkih problema koje je imao u posljednje vrijeme, javlja crnogorski Standard.

Ženu i troje djece nedavno je odveo u Herceg Novi, a njegovi sugrađani tvrde i da je u posljednje vrijeme bio povučen te umislio da ga susjedi prate, bacaju magiju na njega i da ga potkradaju, zbog čega je postavio i nadzorne kamere. Nakon što je pucao u Martinoviće i obavijestio oca ubijene obitelji što je napravio, ušao je u kuću drugih susjeda te ubio još dvije osobe, među kojima i svog ujaka koji ga je pokušao spriječiti u krvavom pohodu. Njega je, kako navodi očevidac, ubojica ubio jednim hicem u predjelu prsa.