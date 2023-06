Svjetska javnost pita se kakve će biti posljedice na režim Vladimira Putina u Rusiji nakon što je plačenićka skupina Wagner u subotu zauzeo vojna zapovjedništva u Rostovu i Voronježu, no potom odustao od pohoda na Moskvu.

"Ta događanja najbolje se mogu opisati riječima - car je gol. Iako još uvijek postoji dosta nepoznanica oko svega što se događalo, činjenica je da se režim u Kremlju suočava s problemima koji izmiču kontroli. Njihova ideja da za par dana riješe situaciju u Ukrajini pretvorila se u bjesomučni iscrpljujući rat u kojem se jedna od njihovih "uzdanica" bar na trenutak direktno okrenula protiv njih", analizira za Blic vojni analitičar Vlade Radulović.

Naveo je niz dokaza o slabosti ruske vojske u prethodnom razdoblju.

"Nakon upada diverzantskih grupa u Belgorodsku, Kursku i Brjansku oblast, napada dronovima na Moskvu i brojnih sabotaža proukrajinskih boraca ili ukrajinskih snaga, sada smo imali priliku vidjeti kako "osvajač Bahmuta" nesmetano juriša na Moskvu. Paradoksalno, ali netko će reći da je Wagneru trebalo 10 mjeseci da zauzme Bahmut, a svega 10 minuta Rostov na Donu", ocjenjuje Radulović te dodaje kako je građanski rat u Rusiji malo vjerojatan.

Potpuni kaos na nebu iznad Moskve

"Međutim, da su uzdrmani temelji Putinovog režima, jesu i bez obzira priznao to netko ili ne, on više nije onaj isti Putin koji sve konce ima u svojim rukama. A potpuni kaos s privatnim i službenim avionima na nebu iznad Moskve, dok se Jevgenij Prigožin približavao prijestonici, najbolje potvrđuje tu tezu".

POGLEDAJTE VIDEO: 'Stari Putin ne bi dopustio da Prigožin ovo preživi, pokazao je veliku slabost. Ukrajini nešto ide na mlin'

I politički analitičar Dragomir Anđelković ističe za Blic da je Rusija suviše dobro uređena država da bi se pobuna privatne vojske pretvorila u građanski rat.

"Ipak, situacija je bila ozbiljna jer je Rusija mogla ostati bez dijela resursa i borbenih snaga. Kremlj je našao način da u jednom danu riješi situaciju. Problem je prije svega bio financijske prirode. Rješenje je nađeno tako što je Wagner integriran u vojni sustav Rusije i nije više privatna vojska dok je Prigožin otišao iz zemlje", ocjenjuje Anđelković te dodaje:

"Prigožin je s Aleksandrom Lukašenkom u dobrim odnosima, ali moguće je da će izlaz iz cijele situacije naći tako što će otiću u neku zemlju Latinske Amerike ili Azije".

Brzo rješenje za krizu

Politički analitičar smatra da je kratkotrajna kriza prije konsolidirala nego uzdrmala Putinov režim uz jedno veliko "ali".

"Našao je brzo rješenje za krizu što je svakako plus za Putina. Međutim, nakon svega, mislim da Putin treba izvući pouke i da polako traži svog nasljednika za sljedeće predsjedničke izbore. Ruska javnost je bila podijeljena u vezi sa subotnjim događanjima. Ruski narod ne želi da dođe do promjene nacionalne politike koju podržava, ali sve više misli da treba doći do promjene režima koji je već 24 godina na vlasti", zaključuje Anđelković.

Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je da "nema sumnje da je dobro što je pobuna prošla bez većeg sukoba".

"Bojim se da bi taj sukob bio veoma strašan, iako vjerujem da snage privatne vojske baš ne bi imale mnogo šansi. I ovdje vidimo da je zapravo od samog početka sukoba postojao taj rivalitet između ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua i Prigožina i tu je negde bila, da tako kažemo, pukotina. Prigožin je imao i tu privilegiju da je, prije svega, bio prijatelj s Putinom", kazao je Vuletić.

Sukob je dugo planiran

Sociolog dodaje da Prigožin nije bio direktno podređen Putinu.

"Pretpostavljam da je možda i Putin mogao razmišljati da mu Prigožin predstavlja svojevrsnu konkurenciju, pogotovo što su u početku, kada je krenuo rat, mnogi očekivali da će to Rusija brzo završiti, pa se pokazalo da to baš i ne ide tako, i da su više uspjeha, medijski predstavljeno, imale akcije privatne vojske. I tu je na neki način se mogao potaknuti rivalitet", rekao je Vuletić i dodao:

"Mislim da je ovaj sukob duže vremena planiran, da je toga bila svjesna i Rusija i pokušavala ga je izbjeći. Možda su i oni Minski sporazumi bili način da se to izbjegne, ali to je sad sukob unutar Rusije i to je ta šira priča".

POGLEDAJTE VIDEO: Maksim Kamenjecki o situaciji u Ukrajini