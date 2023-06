Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je za RTL Danas stanje u Rusiji.

"Čini se da su jednako izvukli deblji kraj. Ovo je klasičan mafijaški deal, na način da, vidjeli smo kako se to odvijalo. Imali smo dugo vremena, skoro 20 godina gajenje jednog mačo stila od strane Putina koji je jučer spreman na kompromis. Spreman je na taj obrat, ujutro je proglasio veleizdaju, a Prigožina i postrojbe veleizdajnicima, a sad se napravio taj deal", rekao je.

Smatra da je vrlo zanimljiva pozadina i taj dogovor koji mi ne znamo. "Što se događalo ta dva, tri dana, na koji način su Prigožinove trupe došle u Rostov, bez borbe nikakve, bez najave. Ruski mediji su šutjeli. Razgovarao je sa zamjenikom ministra obrane Šojguom, s nekoliko generala, vjerojatno tražeći potporu, štošta. Zanimljivo je kako se sada Putin odnosi prema tome. Mi znamo da je on svojevremeno mačo tip, pritvarao ih, desetine su poginule, bačeni su s prozora…".

'Poniženje za Putina'

Upitan hoće li se obračunati s Prigožinom kaže: "Stari Putin definitivno. Nema šanse da je stari Putin da bi on preživio. Slažem se da je ovo veliko poniženje za Putina, pokazao je slabosti, čak je i pobjegao iz Rusije bojeći se da će zbilja doći do Moskve. Hoće li Prigožin preživjeti, tek ćemo vidjeti, ali ja mislim da ova priča nije završila jer i jedan i drugi očito imaju ambicije. Putin mora vladati na način na koji vlada, Prigožin puno zna kako se ratovalo, zna probleme ruske vojske, vidjeli smo njegove izjave koji govori da je bila pogrešna procjena, da je dva do tri puta više poginulih ruskih vojnika, da je pogrešna procjena ići ratovati u Ukrajinu".

'Prekratko je trajalo...'

Na pitanje može li Ukrajina to iskoristiti, smatra da je prekratko trajalo.

"Da je trajalo nekoliko dana, veći sukobi, vidjeli smo da su Rusi mobilizirali klince da brane Moskvu, jer su njihove najbolje postrojbe na ratištu. Ukrajincima ide na mlin, nije svejedno tim ljudima koji se bore po rovovima, organiziranim postrojbama koje Rusi imaju, na ratištu, gledati što se to događa gore. Jučer su ratovali s Wagnerovcima rame uz rame, a sad oni jurišaju na Šojgua i na Putina. Zbunjeni su. Može to biti dobra prilika za Ukrajince ako su naučili lekcije da su Rusi organizirani, da se znaju braniti, oduzeti im puno prostora", zaključuje.