Jelena Jurišić, profesorica na Hrvatskim studijima u Zagrebu i dobra poznavateljica prilika u Rusiji, na televiziji N1 govorila je o situaciji na granici Rusije i Ukrajine. Kazala je kako invazija Rusije na Ukrajinu “nije bila mogućnost ni sad ni nikad”.

“Ukrajinski predsjednik Zelenskij prvi je put prošli četvrtak rekao da nema rata, da nema razloga za paniku. Pozvao je građane da ne dižu novac i da ne kupuju hranu, brašno. Naravno da su preko vikenda to svi pohrlili kupiti. Ako Ukrajina govori da neće biti rata, ako Rusija stalno govori da nema razloga, koji bi bio razlog. To ne postoji”, kazala je.

'Jedino SAD i V. Britanija huškaju na rat'

Na pitanje zašto Rusija gomila vojsku na granici, Jurišić je kazala kako je američki državni tajnik Antony Blinken nekidan rekao da se ruske snage nalaze 400 kilometara od granice.

''Onda su i ruski vojnici u Moskvi na granici. Tamo je 108.000 ruskih vojnika i 140.000 ukrajinskih, prema pisanju medija. Kad ste čuli za invaziju gdje je broj napadača manji od obrambenih snaga? To jednostavno ne postoji”, tvrdi prof, Jurišić.

Prema njezinom mišljenju, podizanje tenzija najviše odgovara SAD-u i Velikoj Britaniji.

''Blinken je bio u Ukrajini i nakon razgovora s njim je Zelenskij rekao da neće biti rata. Bio je u Berlinu pa je i tamo rečeno da neće biti rata. Sve strane u Europi govore da neće biti rata, a SAD i Velika Britanija i dalje huškaju na rat. To je ostvarivanje vlastitih ciljeva u SAD-u, nitko ne govori o najvećoj inflaciji u zadnjih 30 godina”, tumači Jurišić.

'Bio bi to nuklearni rat, svijeta više ne bi bilo'

“Kad god se nešto događa u SAD-u: inflacija, svađe u Demokratskoj stranci, porast ubojstava, kriminala… Sve to padne u vodu i samo se priča o Rusiji, Rusiji, Rusiji… Amerika zna, kao i Rusija, da ako se te dvije zemlje uključe u rat – svijeta više ne bi bilo jer bi to bio nuklearni rat. Jedna zemlja u svijetu ima hiperzvučno oružje protiv kojeg nijedna zemlja u svijetu nema obranu, a to je Rusija”, dodala je Jurišić.

Što se tiče izjave predsjednika Zorana Milanovića da će u slučaju eskalacije sukoba povući sve do zadnjeg hrvatskog vojnika iz Ukrajine, kazalamje kako je sad ta tema došla na red u svađi 'između dva brda'.

'Voljela bih da pred svijet izađe Hrvat, ne Rus ni Ukrajinac, i da kaže da smo prošli to da djeca rastu u podrumima, da nema hrane. Tamo ljudi osam godina žive u podrumima”, rekla je.

'Plenkovićev prijedlog je dobronamjeran, ali nije dobar'

Za potez premijera Plenkovića, koji Ukrajini nudi hrvatsko iskustvo mirne reintegracije, Jurišić je kazala da je “dobronamjeran, ali nije dobar”. Ona smatra da bi inicijative, koje dolaze od strane Ukrajine ili njenih saveznika poput Hrvatske, mogle biti pogrešno shvaćene od strane pobunjenika i Rusije. “Ukrajina ne želi razgovarati s pobunjenim republikama, nikakvog razgovora nema, a osnova Erdutskog sporazuma je dijalog”, objasnila je.

Osvrnula se i na izjavu predsjednika Milanovića da u Ukrajini vlada korupcija.

“Jučer je ukrajinsko ministarstvo odmah pozvalo našu veleposlanicu i u njihovom priopćenju je zatraženo da se Hrvatska odmah ispriča i obeća da to više neće raditi. Ukrajnici su bili razočarani, a Rusi su bili oduševljeni. To je područje gdje su ljudi navikli da predsjednik ima sve ovlasti, oni ne znaju da je kod nas izvršna vlast premijer i vlada, a predsjednik ima vrlo ograničene ovlasti”, govori Jurišić.

Na pitanje o odnosima Rusije i Hrvatske, kazala je da se “sve odvija svojim tokom i ne baš velikom dinamikom”.

“Rusija razumije našu poziciju i tu neku privrženost Ukrajini. Nama mora biti jasno da Rusija ne želi cijepanje Ukrajine. Da oni to žele, oni bi pristali odmah. NATO želi bilo kakav komadić zemlje na koji bi mogao postaviti svoje rakete, ali Putinu to ne treba”, zaključuje Jurišić.