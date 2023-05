Lady Colin Campbell, najpoznatija britanska autorica knjiga o kraljevskoj obitelji, iznijela je sve detalje o krunidbi kralja Charlesa III. i kraljice Camille, prenosi N1.

"Krunidba je sveto pravo, obećanje monarha Bogu da će ispunjavati svoju dužnost prema narodu. To je vjerska ceremonija, sporazum između njega i Boga da će ispunjavati svoje dužnosti prema nama, svom narodu. Iz tog je razloga izuzetno važna“, istaknula je ova stručnjakinja.

Svaki monarh ima svoju vlastitu krunidbu i stavlja vlastiti pečat na taj događaj, rekla je. "Svaka je krunidba jedinstvena i različita od prethodne. Ova je krunidba mnogo manja nego posljednja. Za krunidbu kraljice Elizabete II. 1953. godine na cijelu su godinu zatvorili Westminstersku opatiju kako bi postavili osam tisuća sjedala. To se ovoga puta neće dogoditi. Kapacitet Opatije je oko dvije tisuće mjesta i neće stavljati dodatna sjedala. Dakle, veličina ove krunidbe bit će četvrtina prijašnje. Nadalje, ovaj kralj manje je tradicionalan od svoje majke pa će uključiti svakojake tipove ljudi koje ona ne bi uključila. Isto tako, isključuje ljude koje je ona uključila. To djelomično odražava goleme razlike i promjene koje su se zbile u ovoj zemlji i svijetu u posljednjih 70 godina. Znate, kad je Kraljica okrunjena, Britanija je još imala carstvo, aristokracija je još imala veliku političku snagu. Te su se stvari promijenile. Dakle, velik je dio aristokracije sada isključen. Mnogi tradicionalni uzvanici nisu pozvani, a Kralj je pozvao ljude za koje vam prije 70 g. ne bi palo na pamet da ih pozovete. Izuzetno mu je stalo do ljudi koji se bave dobrotvornim radom. Dakle, uključio je dijelove stanovništva koji dosad nikada nisu bili uključeni. Time šalje sljedeću poruku: ovo je novo vrijeme, novo doba i nova vladavina te želi poručiti da on stvari radi drukčije“, rekla je.

Upitana kako će se vladavina kralja Charlesa razlikovati od one pokojne kraljice Elizabete II., kaže da je Charles uvelike drukčija osoba od svoje majke. "Modernijih je stavova i manje je tradicionalan nego što je ona bila. Posjeduje mnoge interese svoga oca glede okoliša, poljoprivrednih metoda i mnogih drugih tema. Njegov je otac bio jedan od začetnika ekološkog pokreta, dakle posjeduje taj aspekt… Isto tako, prilično jasno daje do znanja da monarhija prvenstveno predstavlja obične ljude. Prije ovoga monarhija je bila usmjerena ne samo na obične ljude nego i na srednju i višu klasu. Čini se da je on donio odluku da se ne mora brinuti o srednjoj i višoj klasi, nego da se u potpunosti treba fokusirati na radničku klasu i da bi ona trebala biti u prvom planu. Smatra da im treba pružiti pozornost koju im prijašnji vladari nisu pružali. Mogli biste reći da živimo u vrlo meritokratskom i egalitarističkom svijetu i da je to svakako ispravan put u smislu da prvenstveno najveći dio stanovništva treba zadržati u fokusu. Ali moje je mišljenje da ga ništa neće stajati ako zauzme stav poput svoje majke: da je monarh svih i da svi imaju ulogu. Smanjuje ulogu tradicionalnih pristaša i povećava ulogu ljudi koji možda i nisu pristaše monarhije. To je proračunati potez i preostaje nam vidjeti koliko je učinkovit. Zasad se čini da je učinkovit jer sve ankete pokazuju da ga ljudi smatraju vrlo poželjnim“, kazala je.

Savjetovali su joj da ne dođe

Komentirala je i nedolazak Harryjeve supruge Meghan. "Prema nekim naznakama, Meghan su savjetovali da ne prisustvuje jer bi bilo preočito da se njihova uloga smanjila, što je štetno za njezin brend u SAD-u. Jer jedino što zapravo može prodati njezina je povezanost s kraljevskom obitelji. I već je postalo vrlo očito na temelju prijašnjeg rasporeda sjedenja da su sad već postali članovi kraljevske obitelji trećeg ranga. Koliko sam shvatila, njezini savjetnici u SAD-u rekli su joj neka ne ide na krunidbu jer će to potvrditi njezinu nevažnost. A ako ne bude išla, moći će plasirati “spin” i reći da bi dobili bolja mjesta da je Meghan otišla, što je, dakako, glupost. Ali nadaju se da će ljudi povjerovati u taj spin“, istaknula je.

Odgovarajući na pitanje je li budućnost monarhije sigurna s princem Williamom i Catherine, princezom od Walesa te njihovom djecom, Lady Colin Campbell ističe kako je mišljenja da je.

"William je vrlo stabilan i čvrst. I veoma je samozatajan, izuzetno je samozatajan u vezi s privatnim životom. Harry je oduvijek bio izuzetno bučan i agresivan, tražio je pozornost, William nikad nije bio takav. Na neki su način sasvim drukčiji karakteri kao braća. Isto tako, Williama je mentorirala njegova baka i možete vidjeti utjecaj njegove bake, baš kao što je kraljica Mary, baka kraljice Elizabete II., utjecala na nju. Mentorirala ju je, baš kao i njezin otac, pritom mislim na oca kraljice Elizabete II., Georgea VI. Kralj George VI. i kraljica Mary bili su vrlo čvrsti, stabilni i oprezni. Charles je mnogo manje oprezan i posjeduje izraženiji avanturistički duh nego što je to bio slučaj s njegovom majkom, djedom ili pradjedom, Georgeom V., i prabakom, kraljicom Mary. Ali William posjeduje mnogo manje izražen avanturistički duh nego Charles i mnogo je mirniji i oprezniji od Charlesa. Dijeli neke od Charlesovih uvjerenja povezanih s okolišem, ali mnogo je odmjereniji u svom pristupu i mnogo je čvršći nego Charles", kazala je.

Za Catherine kaže da je savršena za svoju ulogu. "Šarmantna, čvrsto stoji na zemlji, ljupka, dobra supruga, majka, prijateljica… Dobra je princeza od Walesa i bit će dobra kraljica. Savršena je za svoju ulogu, baš kao i William, pa mislim da će monarhija biti u vrlo sigurnim rukama. Isto tako, kao roditelji su veoma uključeni u odgoj svoje djece. I osim ako nešto strašno ne pođe po zlu, princ George bit će uvelike nalik na svoga oca. Jer je princ Charles bio pod utjecajem svoje bake, kraljice Elizabete, kraljice majke. Osim toga što je bila velik rojalist, bila je i velik sibarit. U svemu je bila vrlo luksuzna i vrlo emotivna… Ne emotivna, nego sentimentalna. Poticala je Charlesovu osjećajnost. Ali George neće imati nikoga tko će to raditi. Jer Georgeovi dva djeda i baka, Kralj i Middletonovi… Middletonovi su vrlo razumni i skromni ljudi koji čvrsto stoje na zemlji, žele očuvanje tradicije, ali i polagan napredak. Dakle, neće biti nikoga poput kraljice Elizabete, kraljice majke, tko će zapravo potkopati utjecaj Williama i Catherine. Jer je kraljica Elizabeta, kraljica majka, namjerno željela potkopati utjecaj kraljice Elizabete II. i princa Philipa na Charlesa, u čemu je i uspjela. Sve se to nalazi u mojoj knjizi "The Untold Life of Queen Elizabeth the Queen Mother", koju sam napisala 2012. godine“, rekla je ova stručnjakinja.