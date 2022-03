Mirko Bilandžić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i sigurnosni stručnjak gostujući na televiziji N1 rekao je da sukob u Ukrajini ide u fazu u kojoj bi Ukrajinci na koncu trebali pobijediti.

“Ako bi išli komparativno u analizu materijalnih resursa i vojne moći, to bi bilo neusporedivo. Svi ruski planovi nisu ostvareni. Blitzkrieg nije donio rezultat i imamo jedan ozbiljan otpor ukrajinske strane”, rekao je Bilandžić.

'Ovaj rat je u strateškom smislu iracionalan'

Rekao je da Rusi nisu ostvarili svoje ciljeve te da je i sam rat s aspekta ostvarenja strateških ciljeva - iracionalan.

'Već smo svjedoci postupne brutalnosti posljednjih dana s posljedicama ozbiljnih počinjenja ratnih zločina”, pojasnio je.

Bilandžić smatra da Ruska Federacija i Putin nisu ovu invaziju slučajno nazvali specijalnom vojnom operacijom te navodi tri pogreške koje je Rusija napravila u ovom ratu.

“Prva pogreška je da ruska strana nije očekivala takav ukrajinski otpor, Drugo je da Ruska Federacija nije očekivala povijesno jedinstveni odgovor zapada u odnosu na protupravnu agresiju. Treća pogreška je da je Ruska Federacija precijenlia ratne sposobnosti svoje vojske. Nema nikakve dileme da je ovaj rat dio geostrateške u odnosu na ukrajinsku poziciju prema zapadu”, objasnio je.

'Putin stavlja Rusiju u status žrtve Zapada'

“Nema nikakve dileme da Ruska Federacije pod Putinom, a najkasnije od minhenske konferencije pa sve do sirijske krize i uopće odnos Rusije prema Zapadu i prema NATO-u je Rusiju stavljao u jednu poziciju aspiracije Putina da Rusija bude ono što je bila u doba hladnog rata. To je nešto što Putin gradi otkad je na vlasti. U svemu tome zajedno gradi i tu rusku državu i naciju iznutra. Najozbiljnije analize kažu da jedini način na koji se mogao graditi identitet superiornosti je isticanje uloge Rusije u Drugom svjetskom ratu”, dodao je.

Bilandžić smatra kako je nesporno da Putin ima podršku unutar same Rusije.

“Ako i sad uzmemo ovaj narativ obrazloženja zašto se ide u rat u Ukrajini, cijeli taj narativ je identičan zadnjem razdoblju, a on znači da je Putin na neki način Rusku Federaciju postavlja u status žrtve u odnosu na Zapad. To je jedna zakonitost koja je evidentna u ruskom ponašanju. Pitanje je je li to kraj njegovih apetita”, kazao je.

'Putin u ovom ratu može ići daleko'

Bilandžić također smatra da Putin u ovom ratu može ići daleko.

“Privremeni odgovor Zapada i povijesni odgovor koji prvi put funkcionira na jedan drugačiji način, to je stvaranje novog poretka. Zapad je tu odgovorno nastupio. Zbog Ukrajine, Zapad i prvenstveno SAD neće ići u sukob s Ruskom Federacijom. Ovaj rat, čak i ako uzmemo one geostrateške interese, poništio je sav onaj racionalizam”, rekao je.

Pojasnio je i što su ključne točke za zaustavljanje rata.

“Ključna točka za zaustavljanje rata je Vladimir Putin i Ruska Federacija kroz dvije perspektive. Prva je osvješćivanje činjenice da je rat iracionalan, da se niz tih ciljeva mogao ostvariti bez rata. Rat nije bio stvar neizbježnosti već izbora. Druga ključna točka je ovaj trend koji sad imamo, a to je da shvati da na vojnom polju ne može ostvariti ciljeve, da vojna situaciju dođe u pat poziciju i da se mora ići na prekid vatre i da se ide na mirovni sporazum. Ukrajina je nažalost velika žrtva u jednom geostrateškom sukobu Ruske Federacije i Zapada”, objasnio je Bilandžić.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.