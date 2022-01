Danas već četvrti dan traje intenzivna potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejom Perišom, koji je oko 2,30 sati nestao iz beogradskog kluba Gotik, nakon čega mu se gubi svaki trag, javlja RTL.

Objavljene su snimke nadzornih kamera na kojima se vidi mladić koji trči ulicama Beograda, zaustavlja taksi, te na kraju pliva u Savi.

Stručnjak za sigurnost, Božidar Spasić, smatra da je izrazito pozitivno što stalno izlaze nove informacije. "Policija je imala te snimke i sada rekonstruira kretanje i radi putanju po kojoj se kretao Matej i pokušavaju saznati što se dogodilo ovdje", kaže Spasić.

"Nalazimo se trenutno na mjestu gdje se Mateju gubi svaki trag. To je mjesto koje je sada pod reflektorima, ali je inače dosta mračno i koristi se za zabavu. Dosta skriveno, čak i apokrifno, upravo zbog rijeke. Ovaj slučaj je veoma potresao Srbiju. Srpska policija je jako sposobna policija i ona će to odraditi kako treba", objasnio je stručnjak za sigurnost.

Zanimljiv signal mobitela

Matejev mobitel je izgubio signal u trenutku kada je on zadnji put viđen.

"Posebno je zanimljiv taj signal mobitela. Kod nas stručnjaka je izazvalo nedoumicu to da li Matejev broj nije dostupan ili mobitel. U ovom slučaju to je bio mobitel. To znači da je moguće da se njegov mobitel nalazi u Savi, da je bačen u rijeku, da je uništen. Kada mobitel nema više signala to znači da apsolutno više nije u funkciji. To ukazuje na činjenicu da ga je ili on sam bacio ili da su naše pretpostavke točne pa da se on sam na kraju vratio u Savu", izjavio je Spasić.

Nervoza i strah

Za snimku gdje se vidi muškarac koji pliva u Savi, Spasić kaže da je vrlo velika vjerojatnost da je i na njoj Matej jer je u početku postojala informacija da se spustio stepenicama i poskliznuo.

"Ono što me posebno brine je da svaka minuta od njegova nestanka unosi dodatnu nervozu i strah. Vjerojatno ćemo privesti ovaj slučaj i tragično, ja to moram reći kao stručnjak. Unosi strah da se ipak dogodilo ono najgore", izjavio je Spasić.

U jednom trenutku se pojavila informacija da je Matej viđen u Rumi, gradiću koji je 50-ak kilometara udaljen od Beograda.

"Možda su ljudi u najboljoj namjeri da se što prije riješi ova agonija u nekome prepoznali lik nestalog mladića. Što se provjerilo i pokazalo kao netočna vijest. Vrlo mi je žao zbog svega jer je ta ekipa iz Splita došla da se lijepo provede. Zašto se on udaljio, to je sad misterija, dok se ne pronađe. Mislim da je živ, ipak je momčina od 190 i sportaš, bez obzira što je Sava hladna. Koliko sam pročitao nije bio sklon alkoholu i narkotiku, ako je i kliznuo u rijeku u nekom momentu, onda je to bila slučajnost. Mogao se pridržati i spasiti. Nadam se da je živ, šteta bi bilo da se okonča tako tragično", rekao je za Slobodnu Dalmaciju Đorđe Nenadić.