I dalje traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišom, koji je nestao u Beogradu u noći na petak. Podsjetimo, Matej je u Beogradu bio sa prijateljima gdje su zajedno trebali dočekati Novu godinu.

Brojni građani koji su se zatekli na šetnici pred klubom Gotik komentirali su nestanak mladog Periša, javlja N1.

"Žao mi je roditelja, nadam se da će se saznati što se dogodilo. Nadam se da će se pojaviti. Baš smo gledali ove ograde, one nisu sigurne. Ograde imaju velike rupe i tu djeca mogu upasti", rekao je jedan građanin.

'Svi očekujemo da je dobro'

"Tu su splavovi, dočeci, lako se čovjek napije, upadne u rijeku… Nadam se da nije to, tko zna. Svi očekujemo da je dobro i da je živ", dodao je jedan mladić.

"Ne vjerujem da je upao u vodu, ne vjerujem da je prošao ovu ogradu", nadovezao se drugi.

"Šokiralo me to. To je netko iz mog grada. Trebamo biti samo dobri ljudi, bez ozira odakle tko dolazi. Beograd je pun turista, mladosti, svi jezici se mogu čuti, fantastično. Ovo je prestrašno", kazala je jedna Splićanka koja radi i živi u Beogradu.