Sjedinjene Američke Države zatvaraju svoje veleposlanstvo u Ukrajini jer nastavljaju upozoravati na neposredan napad Rusije, izvijestio je u ponedjeljak The Wall Street Journal. State Department je navodno naredio uništenje mrežne opreme i računalnih radnih stanica američkog veleposlanstva u Kijevu, kao i da se demontira telefonski sustav, prenosi The Moscow Times.

"Ti potezi čine veleposlanstvo u Kijevu nefunkcionalnim kao diplomatsko postrojenje", izvijestio je WSJ, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike i internu komunikaciju. Državni tajnik Antony Blinken rekao je u priopćenju da premješta američko veleposlanstvo iz Kijeva u Lavov zbog "dramatičnog ubrzanja" ruskih trupa u blizini ukrajinske granice.

Vijest o zatvaranju se pojavila u trenutku kada je ruski ministar vanjskih poslova savjetovao predsjednika Vladimira Putina da nastavi sigurnosni dijalog sa SAD-om, što je označilo promjenu tona nakon mjeseci žestoke retorike o zahtjevima Moskve.

Napad bez upozorenja?

Predsjednik Vladimir Putin vjerojatno će krenuti u napad bez upozorenja, vjerojatno sutra, ali Britanija i SAD rekli su da još uvijek postoji nada za postizanje mira. Inzistirali su na tome da "postoji prozor za diplomaciju", piše The Sun.

Prema procjenama zapadne obavještajne službe očekuju se višestruki napadi u nizu, a ne jedan napad. To bi moglo značiti iznenadni napad na Kijev uz precizne udare. Drugi ključni gradovi bili bi okruženi Putinovim tenkovima i trupama dok bi ih napadali avioni i helikopteri.

Procjena je došla nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio sutrašnji dan danom jedinstva i pozvao svoj narod da ustane i otpjeva nacionalnu himnu u 10 sati. “Ne znamo kako odustati i nećemo to naučiti. Vjerujemo u vlastitu snagu i nastavit ćemo zajedno graditi budućnost. Ujedinjuje nas ljubav prema Ukrajini.”

Sinoć je Boris Johnson održao razgovore o krizi u Ukrajini s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, nakon što je rekao da je "prilično jasno" da će Rusija izvršiti invaziju za nekoliko dana. Upozorio je da bi invazija rezultirala "dugotrajnom krizom s dalekosežnom štetom i za Rusiju i za svijet". No, glasnogovornik Downing Streeta inzistirao je da to "ostaje ključni prozor za diplomaciju i Rusiji da povuče svoje prijetnje Ukrajini".

Opasan trenutak za svijet

Ruska invazija na Ukrajinu bila bi "vrlo opasan moment" za svijet i mogla bi potaknuti agresore poput Kine i Irana, upozorila je britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss.

"Ako bi došlo do invazije na Ukrajinu, bilo bi velikih troškova u smislu dugotrajnog sukoba, mogli bi doći do potkopavanja sigurnosti na širem planu u Europi i mogli bismo vidjeti kako drugi agresori širom svijeta to vide kao priliku da prošire svoje ambicije. Ovo je vrlo opasan trenutak za svijet. Riječ je, naravno, o Ukrajini, koja je važna suverena nacija, ali se također radi o široj stabilnosti Europe i o široj globalnoj sigurnosti", rekla je za Sky News.

Istaknula je da ne smijemo dati poruku koja bi nagradila agresiju. Također je upozorila da se Rusija "neće zaustaviti na Ukrajini" ako počne invaziju. "Veliki rizik je, naravno, ako dođe do invazije na Ukrajinu da će nastati ogromna šteta za Rusiju i Ukrajinu. I dodatno će potkopati stabilnost Europe", rekla je.

"Bojim se da se ovo ne bi zaustavilo na Ukrajini. Ovo je napad na susjedne države Rusije i druge istočnoeuropske zemlje u pokušaju da se naruši legitimitet njihove pripadnosti NATO-u."

Tenzije i psihoza

Stručnjak za međunarodnu sigurnost s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Mirko Bilandžić, rekao je jutros za HRT da nije isključen napad na Ukrajinu te da bi posljedice za tu zemlju i međunarodnu sigurnost bile katastrofalne.

"Najteže je pitanje hoće li doći do rata, kojega potenciraju američki izvori. Moguće je da će do toga doći - imamo tenzije i psihozu i 'maglu rata', situaciju kada možete poteze suprotne strane krivo protumačiti", rekao je Bilandžić.

Naglasio je da se ne smije zaboraviti da rat u Ukrajini traje već osam godina i da je to ozbiljan rat. "Dosad je odnio 50 tisuća žrtava i zbog njega Ukrajina, kakva je bila nekad - ne postoji. Taj rat ima različite tipove invazivnog djelovanja - i zapada i istoka. On sve više prelazi u 'posthladnoratovski tip djelovanja'", kaže Bilandžić.

Istaknuo je da je koncentracija ruskih snaga u blizini granice s Ukrajinom dramatična. Međutim, ne vidi što bi to konkretno Rusija dobila invazijom, tako da smatra da se radi o "široj geostrateškoj igri" u kojoj je Ukrajina žrtva.

'Ukrajinci su baždareni'

Vanjskopolitički analitičar, Branimir Vidmarović, komentirao je promjenu retorike ukrajinskog predsjednika, rekavši da ne misli da Ukrajina ima posebne podatke. "Ali ona je konstantno u ratu i ima podatke o situaciji u Donbasu. Ukrajinci su više 'baždareni' i mogu realističnije sagledati stvari. I Ukrajinci su pripravni, imaju desetke tisuća vojnika na granici s Donbasom. Ukrajina pokušava stabilizirati svoje gospodarstvo, rizici su sad veći", rekao je.

Kaže kako je Volodimir Zelenski "igrač koji je dosta nezgodan svima, jer ulazi u prepirke". Napominje kako postoji i unutarpolitička borba jer mnogi Ukrajinci sada "privlačnijom opcijom" smaraju Porošenka.

Novi svjetski poredak?

Bilandžić smatra da u idealnim uvjetima Ukrajina za deset godina ne može ući u NATO. "Autentičnost izjave o ulasku Ukrajine sastavni je dio 'psihološke hibridne situacije'. A sastavni dio toga su i ruske najave o invaziji. Pitam se kako CIA to zna. Je li moguće da imaju direktne informacije o Putinovim odlukama? Ili se samo radi o obavještajnom scenariju - što mislim da jest. Teško je razlučiti o tome što je istina. Sve strane se time moraju baviti. A najtrezveniji je Zelenski koji konstantno spušta tenzije", dodao je.

Odgovarajući na pitanje je opcija novi svjetski poredak, politički i sigurnosni analitičar Denis Avdagić je naglasio da se američki interesi nisu promijenili.

"O novom svjetskom poretku se do jučer pričalo na nivou teorija zavjere, a sada vidimo da se radi o realnim okvirima. Rusija traži povrat zona interesa i da se dobiju dva pola koja kontroliraju europsku sigurnost. Rusija cilja na Ukrajinu i crnomorsku sigurnost. To Zapad neće dopustiti.

"Ako dođe do napada, doći će do svojevrsne nove željezne zavjese. Nije to novi svjetski poredak - nego povratak na ono što smo imali u doba hladnog rata - podjela svijeta, prvenstveno Europe", dodao je.

Jamstvo za zajam

Sjedinjene Države nude Ukrajini jamstvo za zajam do milijardu dolara kako bi pomogle njenom gospodarstvu usred pritiska zbog ruskog vojnog jačanja, izjavio je u ponedjeljak američki državni tajnik Antony Blinken. "Ova ponuda... ojačat će sposobnost Ukrajine da osigura ekonomsku stabilnost, rast i prosperitet svojim građanima, suočena s destabilizirajućim ponašanjem Rusije", rekao je Blinken.

Snažno partnerstvo između Ukrajine, MMF-a, drugih međunarodnih financijskih tijela, skupine G7, bogatih država i drugih bilateralnih donatora također će pomoći u tim naporima, dodao je.