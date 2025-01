Zastrašujuće upozorenje: Svijet nije bio nikad bliže katastrofi i sudnjem danu

Sat sudnjeg dana, simbol koliko je svijet blizu katastrofalne propasti, pomaknut je na 89 sekundi do ponoći, što je najbliže u povijesti. Ovo zastrašujuće upozorenje dolazi zbog prijetnji poput Trećeg svjetskog rata, nuklearnog sukoba, bolesti X i napredne umjetne inteligencije, piše The Sun.

Znanstvenici iz "The Bulletin of Atomic Scientists", koji upravljaju satom, objavili su ažuriranje u 15 sati po britanskom vremenu. Sat koristi ponoć kao metaforu za izbijanje Armagedona, a svaki pomak prema ponoći označava povećanu opasnost od globalne katastrofe.

Predsjednik znanstvenog i sigurnosnog odbora Bulletin-a, Daniel Holz, istaknuo je kako "napredak u nizu disruptivnih tehnologija" dodatno doprinosi ovom opasnom pomaku. Nuklearno oružje, biotehnologija, umjetna inteligencija i svemir navedeni su kao ključna područja zabrinutosti.

"Sat smo pomaknuli bliže ponoći jer ne vidimo dovoljan napredak u rješavanju globalnih izazova," rekao je Holz, dodajući da "svaka sekunda odgode povećava vjerojatnost globalne katastrofe."

Rastuće napetosti

Prijetnje izazvane Vladimirom Putinom i njegovim ratom u Ukrajini i dalje dominiraju svjetskom pozornicom. U studenom 2024., Rusija je prvi put lansirala hipersonične balističke projektile Oreshnik, što je Pentagon ocijenio "eksperimentalnim", upozoravajući na mogućnost njihove nuklearne modifikacije.

Istovremeno, Iran je intenzivirao prijetnje Izraelu i Zapadu, ubrzavajući svoj nuklearni program izgradnjom novih postrojenja.

Zdravstvene krize

Uz ratne prijetnje, svijet se suočava i s mogućim pandemijama. U prosincu 2024. zabilježeni su slučajevi misteriozne bolesti X u Europi, nakon što su se dvije osobe iz Demokratske Republike Kongo zarazile nepoznatim patogenom.

Pandemija koronavirusa već je narušila zdravstvene sustave diljem svijeta, a znanstvenici upozoravaju kako mnoge zemlje nisu spremne za još jednu globalnu krizu.

Što je sat sudnjeg dana?

Sat sudnjeg dana metafora je za globalne prijetnje poput nuklearnog rata, opasnih tehnologija i masovnih zdravstvenih kriza. Pokrenut 1947. godine, isprva je bio usmjeren na nuklearnu prijetnju, a kasnije su uključene i prirodne prijetnje poput klimatskih promjena. Premda nije stvarni sat, njegovo pomicanje treba shvatiti ozbiljno kao upozorenje na opasnosti s kojima se svijet suočava.

Godine 1953. sat sudnjeg dana postavljen je na samo dvije minute do ponoći nakon što su SAD i Sovjetski Savez započeli testiranja nuklearnog oružja. Sve veće nuklearne prijetnje dovele su do toga da je 2018. godine ponovno postavljen na dvije minute do ponoći. Do 2020. pomaknut je na minutu i 40 sekundi, a 2021. i 2022. bio je na samo 100 sekundi do ponoći.

