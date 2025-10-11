Strojovođa predator godinama mamio dječake u lokomotivu i seksualno ih zlostavljao: Otkriveno najmanje 19 žrtava

Austrijske željeznice potresa stravičan skandal nakon što je otkriven vlakovođa koji je 15 godina mamio dječake u lokomotivu i seksualno ih zlostavljao. Do sada je identificirano 19 žrtava, no austrijsko državno odvjetništvo vjeruje da postoji još "mnogo žrtava" koje će se javiti nakon šokantnog otkrića.

Klupko užasa počelo se odmotavati kada ga je jedna žrtva početkom ove godine prijavila policiji.

Horor je navodno krenuo još 2003. godine, dok se posljednji slučaj navodno dogodio prije nekoliko godina, prema izvješću ORF-a koji citira Fenix magazin.

Reakcija željeznica

Sumnja se da je osobno kontaktirao žrtve, dijelom i preko društvenih mreža pa ih mamio raznim pričama i obećanjima u lokomotivu gdje ih je seksualno zlostavljao i iskorištavao.

Istraga traje, a nije poznato koliko je među njegovim žrtvama bilo maloljetnika.

Austrijske savezne željeznice izrazile su "duboki šok" zbog optužbi vezanih uz svog zaposlenika. Osumnjičenog strojovođu udaljili su iz službe te pokrenuli postupak za otkaz.

