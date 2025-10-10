Zastrašujuća snimka: Razvalio ženina vrata nakon što je dečku poslao jezivu prijetnju

Objavljena je snimka jezivog trenutka kada je progonitelj Karl Chads lupao u ženina vrata nakon što je njenom dečku poslao prijetnje "Silovat ću ti djevojku", piše The Sun.

Naime, Chads je Grace Smith podvrgnuo zastrašujućem uznemiravanju, bombardirajući je odvratnim porukama i jezivim poklonima prije nego što je konačno provalio u njezin dom.

Zastrašujuća snimka nadzorne kamere prikazuje 42-godišnjaka kako lupa na njezina vrata, prije nego što je na kraju provalio kroz prozor kupaonice. Ukrao joj je dnevnik i imao je sedam kondoma u hlačama.