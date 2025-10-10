'SILOVAT ĆU TI DJEVOJKU' /

Zastrašujuća snimka: Razvalio ženina vrata nakon što je dečku poslao jezivu prijetnju

Foto: Youtube/screenshot

Grace ga je smatrala 'pomalo čudakom' i čak se našalila prijatelju da je 'vjerojatno serijski ubojica'

10.10.2025.
13:12
Youtube/screenshot
Objavljena je snimka jezivog trenutka kada je progonitelj Karl Chads lupao u ženina vrata nakon što je njenom dečku poslao prijetnje "Silovat ću ti djevojku", piše The Sun.

Naime, Chads je Grace Smith podvrgnuo zastrašujućem uznemiravanju, bombardirajući je odvratnim porukama i jezivim poklonima prije nego što je konačno provalio u njezin dom.

Zastrašujuća snimka nadzorne kamere prikazuje 42-godišnjaka kako lupa na njezina vrata, prije nego što je na kraju provalio kroz prozor kupaonice. Ukrao joj je dnevnik i imao je sedam kondoma u hlačama.

 

'Ja sam gangster i silovat ću je'

Chads ju je također bombardirao uvredljivim porukama i rekao njezinom dečku Darylu: "Ja sam gangster, silovat ću je pred tobom i raznijeti ti glavu."

Ovaj "stalker" sada je osuđen na 13 godina zatvora, a Grace je progovorila o svojoj traumi u novom dokumentarcu, Catching My Stalker.

Grace je za Mail izjavila: "Čim mi je počeo prijetiti, odmah sam pomislila na ono što se dogodilo Gracie. Pomislila sam: 'Provalit će, silovat će me'. Pomislila sam da moram ići na policiju. Ne smijem se s njim uplitat jer će svaku komunikaciju vidjeti samo kao nešto pozitivno. Od tog trenutka nadalje, uslijedila je noćna mora.“

Nakon što je Chadsa osudio za provalu, nanošenje štete i neovlašteni ulazak s namjerom počinjenja relevantnog seksualnog djela, sudac ga je označio kao „opasnog“.

Grace, 31, ranije je izjavila: "Tijekom Karlova uznemiravanja osjećala sam se nesigurno i bojala sam se za svoj život. Bila sam prestravljena da će me oteti i silovati. Saznanje da je sada iza rešetaka pruža mi određenu utjehu. Srećom, konačno je maknut s ulice i ne može nikome drugome nauditi.“

Kako su se upoznali?

Spisateljica Grace iz Watforda upravo je napunila 30 godina kada se Karl, 40, pridružio njezinoj tvrtki na projektu. Prvi put su se sreli u listopadu 2022., ali su samo povremeno razgovarali na sastancima Microsoft Teamsa.

Grace ga je smatrala "pomalo čudakom" i čak se našalila prijatelju da je "vjerojatno serijski ubojica" zbog njegovog čudnog ponašanja.

U svibnju 2023. prisustvovali su sastanku u Birminghamu, a kasnije su razgovarali u vlaku na povratku u London. Sljedeći put ponovno su se sreli dva mjeseca kasnije na sastanku tima, gdje je Grace primijetila Chadsa kako zuri u nju.

No, nisu se ponovno sreli licem u lice sve do listopada prošle godine kada je njihov tim nagrađen popodnevnim čajem u Ritzu.

