Zastrašujuća snimka: Razvalio ženina vrata nakon što je dečku poslao jezivu prijetnju

Grace ga je smatrala 'pomalo čudakom' i čak se našalila prijatelju da je 'vjerojatno serijski ubojica'
10.10.2025.
13:12
Youtube/screenshot
Objavljena je snimka jezivog trenutka kada je progonitelj Karl Chads lupao u ženina vrata nakon što je njenom dečku poslao prijetnje "Silovat ću ti djevojku", piše The Sun.
Naime, Chads je Grace Smith podvrgnuo zastrašujućem uznemiravanju, bombardirajući je odvratnim porukama i jezivim poklonima prije nego što je konačno provalio u njezin dom.
Zastrašujuća snimka nadzorne kamere prikazuje 42-godišnjaka kako lupa na njezina vrata, prije nego što je na kraju provalio kroz prozor kupaonice. Ukrao joj je dnevnik i imao je sedam kondoma u hlačama.
'JASAN SIGNAL' /
Rusi će od ovoga zadrhtati: NATO najavio vježbu nuklearnog odvraćanja
