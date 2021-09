Svaki Amerikanac, bilo da je riječ o žrtvi ili svjedoku događaja iz 11. rujna 2001. godine, danas odaje počast bliskoj osobi nestaloj u napadima. Oni, pak, koji su preživjeli sami napad, vode svoju bitku s demonima prošlosti. Neki od njih su zadobili ozljede koje su im promijenile život, a drugi se još uvijek bore s psihološkom traumom koje je uzrokovao napad.

Jedna od najteže ozlijeđenih u napadu bila je Lauren Manning, koja je zadobila opekotine na više od 80 posto tijela.

"Po svim medicinskim standardima, trebala sam umrijeti", rekla je Lauren za Sky News.

Ona je tek ušla u sjeverni toranj WTC-a kada se prvi oteti avion zabio u zgradu i poslao vatrenu kuglu koja se spustila niz okno lifta u predvorje.

"To je bio nevjerojatno glasan, prodoran zvuk, a odmah potom je sve ispunio plamen. Bol je bila nevjerojatna i prodirala je sve dublje i dublje. Živa sam gorjela. Nema drugih riječi za to", kaže ona.

Dok se Loren borila protiv plamena istrčala je van prije nego je pala i otkotrljala se na nasip gdje joj je jedan muškarac pokušao pomoći.

"Nisam pala i umrla u plamenu, borila sam protiv njega. Vikala sam mu da me izbavi iz plamena", rekla je. Dok je ležala teško ozlijeđena, Lauren je užasnuto gledala kako teroristi zabijaju drugi avion u južni toranj WTC-a. Vidjela je ljude kako padaju s nebodera, a znala je da su njezine kolege iz financijske firme zarobljeni na gornjim katovima. Svi zaposleni u toj kompaniji, njih 658, je tog dana poginulo.

Lauren, koja je uspjela izbjeći 1993. godine bombardiranje WTC-a, uspjela je pronaći pomoć ali su joj šanse za preživljavanjem bile iznimno male.

"Opekotine su bile visokog stupnja, izgorjelo je 82,5% mojeg tijela i većina ih je bila trećeg stupnja, a više od 20% ih je bilo petog stupnja, što znači da ste izgubili mišiće ili kost i da je potrebna amputacija prstiju obje ruke", ispričala je ona.

Strahovala sam da me sin neće prepoznati

Lauren je odvedena u bolnicu i stavljena je u induciranu komu prije nego što je prebačena u centar za opekotine. Tijekom tri mjeseca dok je bila u komi, njezin suprug Greg čitao joj je pjesme Roberta Barnsa i svirao joj muziku koju su inače prije slušali.

"Možda je to imalo utjecaj na mene, ta spoznaja da sam voljena, moji roditelji su satima vozili očekujući da će me vidjeti mrtvu i bili su uz mene svaki dan", dodala je.

Nekoliko dana nakon buđenja iz kome, Laurenin jednogodišnji sin Tyler ju je posjetio prvi put od napada.

"Toliko sam strahovala da me neće prepoznati, i nije me odmah prepoznao, ali se onda vratio do mene i prepoznao me, mislim da je to bilo zbog očiju i glasa", rekla je i dodala da je to bilo sve što joj je potrebno.

Lauren je provela više od šest mjeseci u bolnici i bila je na nekoliko operacija.

"Izgorjeli ste, što je možda najviša sadistička forma mučenja ljudi i trebaju vam godine i godine oporavka", istaknula je.

Lauren, čiji je drugi sin Jagger rođen 2009. godine, i dalje ima telefonske brojeve u svom telefonu mnogih kolega koji su umrli 11. rujna.

"To mi je poruka da ubojstva, teror i smrt nikada nisu daleko", kazala je za Sky News.

Vatrogasna službenica je za dlaku izbjegla rušenje 'Blizanaca'

Lynn Tierney stigla je u WTC nakon što su oba aviona udarila u 'Blizance'.

Zamjenica šefa vatrogasne službe New Yorka tog jutra je trebala biti na razgovoru za posao na 68. katu sjevernog tornja - ali njezini planovi su se drastično promijenili zbog terorističkih napada.

"Vani je bila zastrašujuća scena, oba tornja su gorjela. Ali pored plamena, najgore je bilo što su ljudi skakali s oba nebodera. Vidjela sam par koji skače držeći se za ruke, to je bilo nevjerojatno. Ne mogu zamisliti izbor s kojim su se suočili. Samo sam razmišljala o njihovim obiteljima. Bilo je to užasno", prisjetila Lynn Tierney za Sky News.

Ona je došla na mjesto događaja s 12 vatrogasaca iz dvije različite jedinice - od kojih su svi kasnije poginuli tijekom akcije spašavanja. Šefovi vatrogasaca su već ranije utvrdili da neće moći ugasiti plamen.

"Misija je postala čisto spašavanje, pokušaj da se izvuče što je moguće više ljudi", rekla je. Dodala je kako je pomagala u koordinaciji spasilačkih ekipa kod sjevernog tornja kada se iznenada srušio južni toranj.

"Bilo je toliko gadno da nisi mogao udahnuti. Imala sam problema sa disanjem kao i svi ostali", rekla je. Nakon što je ušla na utovarno pristanište, Lin kaže da ju je policijski inspektor pokušao zaštititi svojim tijelom.

"To je jedini put da sam razmišljala o umiranju. Samo sam pomislila: 'Bože, samo neka bude brzo'. Ne želim ostati ovdje kao rudar 18 dana i da me to slomi", rekla je ona.

Nakon što je dospjela u zonu sigurnosti, Lynn je bila u Gradskoj vijećnici kada se urušio drugi toranj. Sila urušavanja zgrade raznijela je vrata hodnika vijećnice i dok su dim i prašina ulazili u zgradu, Lynn se sakrila na stepenicama.

Oko 343 vatrogasca poginula su tog dana, a Lynn je napisala oko 100 oproštajnih pisama žrtvama. Samo jednog dana održane su 23 sahrane.

"Ne mogu vjerovati da sam izašla živa iz toga. To mi je najveće iznenađenje", kazala je Lynn.

Britanac koji je osjetio pad aviona: Bilo je kao ratna zona

Britanac Charlie Gray bio je uvjeren da je pogodio New York dok je bio na poslu u sjevrnom tornju 11. rujna. Prodavač iz Londona koji je radio u brokerskoj firmi ICAP bio je na 26. katu u uredu kada se zgrada počela tresti i micati. Odjednom je vidio dijelove nebodera kako padaju sa gornjih katova.

"Mislili smo da je to nešto poput bombe. Nitko nam nije morao reći. Svi su samo krenuli prema stepenicama", ispričao je on za Sky News.

Charlie i njegove kolege počeli su izlaziti iz tornja, ali su bili spori jer je bilo puno ljudi na stepenicama.

"Dok su vatrogasci na 17. katu prolazili pored nas, čuli smo na njihovom radiju da je drugi avion udario u južni toranj. Bilo nam je potrebno oko 17 minuta da se spustimo 9 katova", kaže Charlie.

Opisao je scene kao ratnu zonu i dodao da je vidio dijelove tijela i automobila na ulicama.

"Crno pougljeno tijelo sletjelo je nekoliko metara od mene, dok sam hodao do trajektnog terminala i gledao 20 ljudi kako skaču sa nebodera. Koja je bila njihova opcija? Gušenje dimom, vatra ili brzi skok koji bi okončao sve", zapitao se Charlie.