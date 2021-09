Nema dileme da je 11. rujna prekretnica suvremenih međunarodnih političkih odnosa i suvremene međunarodne sigurnosti, imao je višestruke implikacije. Prvi je put pokazao da je moguće napasti SAD i to iznutra. Prvi put u povijesti je jedna nedržavna organizacija, teroristička organizacija postala subjekt međunarodnih odnosa i sigurnosti. S treće strane, prvi put u povijesti se svijet jedinstveno odredio prema terorizmu, do tada je bio podijeljen i prvi puta je aktivirano načelo NATO saveza da je napad na članicu napad na savez, kazao je za RTL Danas Mirko Bilandžić, profesor Studija terorizma.

'Očigledno nam predstoji treći rat protiv terora'

Na pitanje što za Ameriku i Europu znači uspon talibana u Afganistanu, Bilandžić je rekao da je to pokazalo da su sve postojeće protuterorističke strategije u svijetu su neefikasne.

"Prvi i drugi rat protiv terora nije iskorijenio terorizam, sasvim suprotno, on je eskalirao, ne bez razloga. Danas prema statistikama imamo više od 2.500 terorističkih organizacija, od kojih su najmoćnije one islamističke. Očigledno nam predstoji treći rat protiv terora, to je područje talibana, Afganistana. Svijet mora razmisliti da li promijeniti pristup u pogledu terorizma. Usmjerenost na sprečavanje budućih terorističkih akata nije rješenje", kazao je Bilandžić.

Amerikanci su pretrpili dva šoka: 11. rujan i Pearl Harbour

Bilandžić navodi kako je napad 11. rujna bio strateški šok koji se Amerikancima dogodio drugi put u povijesti, nakon 1941. godine i japanskog udar na Pearl Harbour. Ovaj događaj Amerikanci nisu imali ni u primisli.

Može se ponoviti manji napad, ali s više mrtvih

"Što se tiče mogućeg ponavljanja u smislu organizacijsko-funkcionalnih sposobnosti to je bio izuzetno dramatičan, zahtjevan akt, danas ne postoje terorističke organizacije, možda izuzev Hezbollaha, koji imaju takve sposobnosti funkcionalne, ali ono što se može ponoviti, s obzirom na redefinirane načine izvršavanje terorističkih akata, da se ponovi manje spektakularan akt, ali koji može biti i smrtonosniji od 11. rujna", navodi stručnjak za RTL Danas.

Bilandžić kaže da se nakon 11. rujna 2001. dogodio rat protiv terora, uvođenje izvanrednog stanja, jedna promjena paradigme, načina života, promjena tipa političkih zajednica.

'Rat protiv terora traje već 20 godina i nema nikakvih promjena'

"Pokazalo se da su ljudi i društva u ime sigurnosti spremni žrtvovati slobodu, dakle uvedena su izvanredna stanja koja su postala normalna. Dakle, dogodilo se da je rat protiv terora dominantan obrazac međunarodne sigurnosti 21. stoljeća. Za usporedbu, Hladni rat je trajao 40 godina, a rat protiv terora traje već 20 pri čemu nemamo nikakve indikatore da će se išta promijeniti", navodi Bilandžić.

Izazov i za nacionalnu sigurnost Hrvatske

Komentirao je i izjavu Joea Bidena koji je rekao da SAD ne želi više biti svjetski policajac.

"Izgubili su sve ratove u 21. stoljeću ili vojno ili politički, naravno da više ne mogu donositi odluke da američki vojnici ginu za interese nekih drugih, gdje nisu više američki interesi. S druge strane, to znači da se Europa mora početi osamostaljivati u sigurnosnom smislu, što nije bila, bila je vezana isključivo za NATO savez i SAD. S treće strane, ako uzmemo najnoviju situaciju u Afganistanu, povratak talibana na vlast, imamo situaciju koja je bitna poruka i za Europu i za Hrvatsku, bili smo na gubitničkoj strani u tom sukobu sa islamistima u Afganistanu, a znamo da su prva meta islamista naravno Zapad i američki saveznici, u tom kontekstu je to i izazov za nacionalnu sigurnost Hrvatske", navodi Bilandžić.