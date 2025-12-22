FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNI PRIZORI /

Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo

Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo
×
Foto: Profimedia

U trenutku nesreće u autobusu su bila 34 putnika

22.12.2025.
8:09
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje 16 ljudi poginulo je danas u autobusnoj nesreći na indonezijskom otoku Javi, a još 18 je ozlijeđeno i nalazi se u bolnici.

Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo
Foto: Basarnas/xinhua News/profimedia

Vozač autobusa izgubio je kontrolu nad upravljačem na cesti ubrzo nakon ponoći po lokalnom vremenu te je udario u betonski zid, nakon čega se vozilo prevrnulo.

Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo
Foto: Basarnas/xinhua News/profimedia
Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo
Foto: Handout/afp/profimedia
 

U trenutku nesreće u autobusu su bila 34 putnika. Autobus je vozio iz metropole Jakarte prema Yogyakarti, a nesreća se dogodila u Semarangu. Policija i hitne službe stigle su na mjesto nesreće za 40 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Nesreća AutobusPoginuliJava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČNI PRIZORI /
Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo