Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se! Najmanje 16 osoba je poginulo

Najmanje 16 ljudi poginulo je danas u autobusnoj nesreći na indonezijskom otoku Javi, a još 18 je ozlijeđeno i nalazi se u bolnici.

Foto: Basarnas/xinhua News/profimedia

Vozač autobusa izgubio je kontrolu nad upravljačem na cesti ubrzo nakon ponoći po lokalnom vremenu te je udario u betonski zid, nakon čega se vozilo prevrnulo.

Foto: Basarnas/xinhua News/profimedia

Foto: Handout/afp/profimedia

U trenutku nesreće u autobusu su bila 34 putnika. Autobus je vozio iz metropole Jakarte prema Yogyakarti, a nesreća se dogodila u Semarangu. Policija i hitne službe stigle su na mjesto nesreće za 40 minuta.

