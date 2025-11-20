FREEMAIL
APSOLUTNI HOROR /

Brat nožem do smrti izbo sestru pa majci pokazao tijelo: 'Imao sam napadaj ludila'

Brat nožem do smrti izbo sestru pa majci pokazao tijelo: 'Imao sam napadaj ludila'
Foto: Profimedia/ilustracija

Policajci su ga odmah uhitili i prebacili u zatvor u kojem će čekati ispitivanje

20.11.2025.
15:32
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Talijan Vincenzo Riccardi (25) kuhinjskim nožem je u srijedu u gradu Noli ubio svoju sestru Noemi (23), a onda majku nazvao video-pozivom i pokazao beživotno tijelo, objavio je Rai News

Mladić je zatim sam okrenuo broj za hitne službe i rekao što je napravio. 

Kad su policajci upali u stan na petom katu, zatekli su mladića koji je na licu mjesta priznao stravičan zločin. Naveo je da je to učinio jer je imao "napadaj ludila". 

Odmah uhićen 

Policajci su ga odmah uhitili i prebacili u zatvor u kojem će čekati ispitivanje. Zaplijenili su i oružje kojim je 25-godišnjak počinio stravičan zločin. 

Mediji navode da su brat i sestra ranije bili pod zdravstvenim nadzorom u centru za mentalno zdravlje. Oboje su živjeli s majkom, koja u vrijeme ubojstva nije bila kod kuće.

Susjedi su za portal Virgilio.it naveli da su se brat i sestra često svađali. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika? Evo odgovora

ItalijaUbojstvoBratSestra
