STOTINE POGINULIH I OZLIJEĐENIH / Stravični prizori najsmrtonosnije željezničke nesreće u Indiji u više od dva desetljeća

Najmanje 288 ljudi poginulo je u sudaru vlakova u indijskoj saveznoj državi Odishi, a još 850 ih je ozlijeđeno. Riječ o najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u Indiji u više od dva desetljeća. Do sudara je došlo oko 19 sati po lokalnom vremenu (15:30 po srednjoeuropskom). Howrah Superfast Express, koji vozi od Bangalorea do Howraha u Zapadnom Bengalu iskočio je iz tračnica i sudario se s Coromandel Expressom koji vozi od Kolkate do Chennaija. Vlasti su dale proturječne tvrdnje o tome koji je vlak prvi iskočio iz tračnica. Ministarstvo željeznica priopćilo je da je pokrenulo istragu o incidentu. Prema Indijskim željeznicama, njihova mreža omogućava prijevoz više od 13 milijuna ljudi svakoga dana, a Reuters ističe kako je infrastruktura zastarjela. (Hina)