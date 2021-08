Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg okrivio je u utorak afganistanske vlasti za "tragediju koju danas gledamo" i dolazak talibana na vlast u Afganistanu te je branio NATO savez, ali priznao da je potrebno izvući lekcije iz toga.

Snage NATO-a "hrabro su se borile" u Afganistanu, ali su bile iznenađene "političkim i vojnim kolapsom proteklih tjedana, brzinom koja se nije predvidjela", priznao je Norvežanin na konferenciji za medije.

"Afganistanske političke snage nisu se uspjele suprotstaviti talibanima i postići mirno rješenje koje su sami Afganistanci očajnički željeli", rekao je glavni tajnik NATO-a. "Upravo je neuspjeh afganistanskih vlasti doveo do tragedije koju danas gledamo", istaknuo je Stoltenberg.

Stotine civila i dalje u Kabulu

NATO nastoji "zajamčiti sigurnost" svog civilnog osoblja i ondje prisutnih afganistanskih zaposlenika i "neumorno radi na održavanju svojih operacija u zračnoj luci Kabul", rekao je Stoltenberg nakon sastanka s veleposlanicima članica NATO-a.

"Oko 800 civila koji rade za NATO ostalo je (u Kabulu) obavljati ključne funkcije u vrlo kompliciranim okolnostima, uključujući zračni promet, upravljanje gorivom i komunikacije", dodao je.

Nakon kaotičnih scena u ponedjeljak koje su rezultirale obustavom letova za Kabul, "operacije u zračnoj luci postupno se pokreću, a na sastanku u utorak članice NATO-a najavile su slanje dodatnih aviona za evakuaciju, precizirao je šef NATO-a.

Talibani ušli kad se Zapad povukao

Upozorio je da "talibani moraju poštovati i omogućiti siguran odlazak onima koji žele napustiti zračnu luku, a ceste i granice moraju ostati otvorene".

Dolazak talibana na vlast uslijedio je nakon što su Sjedinjene Države i NATO počeli povlačiti svojih preostalih 9500 vojnika, uključujući 2500 američkih vojnika u Afganistanu početkom svibnja.

"Potrebna nam je iskrena i lucidna procjena angažmana NATO-a u Afganistanu. Unatoč znatnih ulaganjima i žrtvama s naše strane dva desetljeća, kolaps je bio brz i iznenadan. Možemo izvući puno lekcija iz toga", priznao je Stoltenberg.

Ipak, "također moramo priznati i napredak zabilježen" od početka zapadne intervencije, a čiji je cilj bio "spriječiti zemlju da služi kao utočište za međunarodni terorizam" nakon napada 11. rujna 2001., naglasio je. Primijetio je da u dva desetljeća nije bilo terorističkih napada organiziranih iz Afganistana na teritorij članica Saveza.

"Odgovornost onih koji preuzmu vlast je osigurati da se međunarodni teroristi ne nastane ponovno" u toj zemlji, dodao je.

Rekao je da će NATO saveznici ostati na oprezu i biti spremni napasti terorističke skupine iz daljine ako uoče da se ponovno pokušavaju uspostaviti.

"Zahvaljujući našoj vojnoj prisutnosti i podršci međunarodne zajednice u Afganistanu je odrasla nova generacija muškaraca i žena, obrazujući se, sudjelujući u politici, vodeći svoja poduzeća i koristeći prednosti društvenih medija (... ) Ovaj napredak neće se moći tako lako izbrisati", želi vjerovati glavni tajnik NATO-a.

Talibani u Afganistanu

Steinmeier: Krivnja za dramatično stanje u Afganistanu i na Njemačkoj

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je u utorak rekao kako krivnju za dramatično stanje u Afganistanu snosi i Njemačka.

„Mi ovih dana u Afganistanu doživljavamo ljudsku tragediju za koju i sami snosimo krivicu. Radi se o prekretnici koja nas potresa i koja će promijeniti svijet“, rekao je njemački predsjednik Frank – Walter Steinmeier.

On je rekao kako dramatični slike iz Kabula i događaji u Afganistanu „nikog ne ostavljaju ravnodušnima“.

„Slike očaja iz zračne luke u Kabulu su sramota za politički Zapad“, rekao je Steinmeier na konferenciji za tisak u Berlinu.

On je rekao kako Njemačka sada mora učiniti sve što je u njezinoj moći da iz Afganistana spasi njemačke državljane ali i sve one Afganistanke i Afganistance koji su godinama pomagali njemačku misiju.

Steinmeier istodobno traži da se sa svim partnerima pronađe načina kako pomoći onima kojima u Afganistanu sada prijeti smrt i nasilje, a to se pogotovo odnosi na „mnoge hrabre žene“.

Njemački predsjednik je ustvrdio da će događaji u Afganistanu, i prije svega poraz demokratskih snaga koje je pokušao uspostaviti Zapad, promijeniti budući odnos prema ovakvim misijama.

„Propast naših višegodišnjih pokušaja da u Afganistanu izgradimo stabilni sustav baca temeljna pitanja na prošlost i budućnost našeg vanjskopolitičkog i vojnog angažmana“, rekao je Steinmeier.

On je zaključio kako postoji mnoga „gorka pitanja“ na koja treba dati odgovor i to zajednički unutar zapadnog saveza.

„Zbog solidarnosti unutar ovog saveza smo prije dvadeset godina i otišli u Afganistan“, zaključio je njemački predsjednik.

Prvi njemački zrakoplov koji je sletio u Kabul od talibanskog preuzimanja vlasti evakuirao je samo sedam ljudi zahvaljujući kaosu na aerodromu u Kabulu.

Šef diplomacije Heiko Maas napisao je na Twitteru da se situacija u zračnoj luci u Kabulu stabilizira te da će se tijekom utorka nastaviti nove evakuacije.